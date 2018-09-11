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11 сентября 2018, 16:40



Сегодня завершился визит патриарха Кирилла в одну из самых северных епархий страны - Норильскую.

Первые лица компании по главе с Владимиром Потаниным, губернатор Красноярского края Александр Усс, главы Таймыра и Норильска, представители всех ветвей власти и сотни норильских верующих пришли сегодня в храм, чтобы принять участие в Божественной литургии. Ее провел Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В службе также приняли участие архиепископы и епископы, прибывшие в Норильск для совместной молитвы и посещения населенных пунктов Крайнего Севера. Новомученики и исповедники - это люди, которые до смерти оставались верны Христу, верны своим убеждениям, верны правде Божьей. Так что никакие тяжкие обстоятельства во времена гонений - ни ссылки, ни тюрьмы, ни мучения и не каторжный труд - не сломили их духа. Из множества репрессированных в смутные годы 20-го века именно те, кто пострадал за веру, за убеждения и за Божию правду, и были причислены к лику святых. По-гречески «мученик» значит «свидетель», так что храм, который сегодня освятили в Норильске, посвящен свидетельствующим о правде Божьей людям, по сути, героям духа, продолжавшим отстаивать то, чему они были бесконечно преданы. Напомним, закладку храма патриарх совершил три года назад, в сентябре 2015 года. За три года на улице Мира был построен великолепный храмовый комплекс, рассчитанный на 500 прихожан. Он включает в себя непосредственно храм и большой церковный дом, предназначенный для служебно-бытовых целей, благотворительной и хозяйственной деятельности прихода. В комплексе расположился церковный музей, аудитории, классы для занятий просветительской деятельностью и т. д. В пятиглавом одноэтажном храме предусмотрен антресольный уровень для размещения хора, а также установка подъемного оборудования для маломобильных прихожан.

Просмотров:249 Ключевым событием визита стало Великое освящение нового норильского храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, построенного на средства «Норникеля».Первые лица компании по главе с Владимиром Потаниным, губернатор Красноярского края Александр Усс, главы Таймыра и Норильска, представители всех ветвей власти и сотни норильских верующих пришли сегодня в храм, чтобы принять участие в Божественной литургии. Ее провел Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В службе также приняли участие архиепископы и епископы, прибывшие в Норильск для совместной молитвы и посещения населенных пунктов Крайнего Севера.Новомученики и исповедники - это люди, которые до смерти оставались верны Христу, верны своим убеждениям, верны правде Божьей. Так что никакие тяжкие обстоятельства во времена гонений - ни ссылки, ни тюрьмы, ни мучения и не каторжный труд - не сломили их духа. Из множества репрессированных в смутные годы 20-го века именно те, кто пострадал за веру, за убеждения и за Божию правду, и были причислены к лику святых. По-гречески «мученик» значит «свидетель», так что храм, который сегодня освятили в Норильске, посвящен свидетельствующим о правде Божьей людям, по сути, героям духа, продолжавшим отстаивать то, чему они были бесконечно преданы.Напомним, закладку храма патриарх совершил три года назад, в сентябре 2015 года. За три года на улице Мира был построен великолепный храмовый комплекс, рассчитанный на 500 прихожан. Он включает в себя непосредственно храм и большой церковный дом, предназначенный для служебно-бытовых целей, благотворительной и хозяйственной деятельности прихода. В комплексе расположился церковный музей, аудитории, классы для занятий просветительской деятельностью и т. д. В пятиглавом одноэтажном храме предусмотрен антресольный уровень для размещения хора, а также установка подъемного оборудования для маломобильных прихожан.