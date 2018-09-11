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11 сентября 2018, 17:18



После Божественной литургии, которую отслужил сегодня Патриарх всея Руси Кирилл в новом норильском храме, его Святейшество обратился к прихожанам с Первосвятительским словом.

А вот чтобы исправить те или иные проблемы, нужно прежде всего научиться разбираться в самих себе, расставлять жизненные приоритеты, поддерживать в самом себе то, что дает силы. Сегодня, 11 сентября, церковь празднует великий праздник Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, - отметил предстоятель. - В этот день мы особо молимся о преодолении алкогольной зависимости. Так пусть же Господь особым образом прикоснется к нашему разуму и нашему сердцу, поможет нам определить верную жизненную траекторию». После проповеди и обращения к норильчанам патриарх Кирилл вручил представителям города и компании награды за помощь в строительстве храмового комплекса. Президента «Норникеля» Владимира Потанина глава РПЦ наградил орденом Русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского первой степени. Святейший Патриарх поблагодарил его за поддержку положительных изменений, а также за особое отношение к людям, живущим на этой суровой территории. «Я вижу добрые перемены в жизни людей, в работе вашего замечательного комбината, который так много делает для процветания страны. Пусть Господь помогает тем, кто живет в Норильске и на Таймыре, кто работает в «Норникеле», и особенно тем, кто несет ответственность за жизнь людей и за их труд». Орденами и медалями Русской православной церкви отмечены также представители духовенства, глава города Норильска, директор реабилитационного центра «Лествица» и другие норильчане. В завершении Святейший Патриарх преподнес храму Новомучеников и исповедников Церкви Русской икону Божьей Матери «Скоропослушница». Норильской епархии глава Русской Церкви подарил напрестольные Новые Заветы - книги будут служить прихожанам во всех храмах Большого Норильска. Всем участникам богослужения были розданы иконки с Патриаршим благословением - в память о его визите в Норильск.

Просмотров:195 «Еще три года назад Норильск выглядел иначе, сегодня я заметил очень важные перемены, - сказал патриарх, - и дай Бог, чтобы это поступательное развитие жизни, благоустройство городов, поселков на Крайнем Севере продолжалось. Очень важно, чтобы люди, работающие в непростых климатических условиях, получали все необходимое для поддержания здоровья, для своего образования, для образования детей, для сохранения своих семей.А вот чтобы исправить те или иные проблемы, нужно прежде всего научиться разбираться в самих себе, расставлять жизненные приоритеты, поддерживать в самом себе то, что дает силы.Сегодня, 11 сентября, церковь празднует великий праздник Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, - отметил предстоятель. - В этот день мы особо молимся о преодолении алкогольной зависимости. Так пусть же Господь особым образом прикоснется к нашему разуму и нашему сердцу, поможет нам определить верную жизненную траекторию».После проповеди и обращения к норильчанам патриарх Кирилл вручил представителям города и компании награды за помощь в строительстве храмового комплекса. Президента «Норникеля» Владимира Потанина глава РПЦ наградил орденом Русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского первой степени. Святейший Патриарх поблагодарил его за поддержку положительных изменений, а также за особое отношение к людям, живущим на этой суровой территории.Орденами и медалями Русской православной церкви отмечены также представители духовенства, глава города Норильска, директор реабилитационного центра «Лествица» и другие норильчане.В завершении Святейший Патриарх преподнес храму Новомучеников и исповедников Церкви Русской икону Божьей Матери «Скоропослушница». Норильской епархии глава Русской Церкви подарил напрестольные Новые Заветы - книги будут служить прихожанам во всех храмах Большого Норильска. Всем участникам богослужения были розданы иконки с Патриаршим благословением - в память о его визите в Норильск.