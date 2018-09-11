Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 сентября 2018, 17:47



Потанин: «Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы успешно реализован»

«Стояла сложнейшая задача - реконструировать в условиях непрекращающегося пассажирооборота и в этом уникальность проекта, - отметил Потанин. – Наиболее трудный период пришелся на прошлый год, когда было перевезено 120 тысяч пассажиров. В этом же году уже перевезено более 165 тысяч норильчан. Сейчас завершается третий этап реконструкции, и это означает что полоса по всей ее длине входит в строй». С 24 сентября аэропорт Норильска будет работать без каких-либо ограничений. «На старте этого уникального с организационной точки зрения проекта были вполне обоснованные опасения, тем не менее, все получилось, - отметил губернатор. - Я хотел бы поблагодарить и подрядчиков, и «Норникель» за ответственный подход, и самих норильчан за терпение, которое они проявили. В нынешнем сезоне никаких серьезных неудобств не было, как мне представляется, за исключением полетов в Москву, когда совершалась дополнительная посадка и она была технически неизбежна. Сегодня работы подходят к завершению. Ремонт небольшой части перрона, который запланирован на следующий год, принципиального влияния на технологию работы аэропорта и соответственно комфорт пассажиров не окажет». Ремонт ВПП норильского аэропорта начался в 2016 года. Реконструкция аэропорта ведется в рамках соглашения между Росавиацией и «Норникелем», при этом из федерального бюджета на выполнение работ выделено девять млрд рублей, еще 3,5 млрд рублей выделил «Норникель». Полностью обновленная инфраструктура аэропорта обеспечит современные условия и безопасность пассажиров. Аэропорт Норильска также должен стать опорной точкой для развития всей Арктической зоны.

Просмотров:248 Третий этап ремонта ВВП в норильском аэропорту подходит к завершению. Сегодня президент компании «Норникель» Владимир Потанин и губернатор Красноярского края Александр Усс оценили реализацию проекта как успешную.«Стояла сложнейшая задача - реконструировать в условиях непрекращающегося пассажирооборота и в этом уникальность проекта, - отметил Потанин. – Наиболее трудный период пришелся на прошлый год, когда было перевезено 120 тысяч пассажиров. В этом же году уже перевезено более 165 тысяч норильчан. Сейчас завершается третий этап реконструкции, и это означает что полоса по всей ее длине входит в строй».С 24 сентября аэропорт Норильска будет работать без каких-либо ограничений.«На старте этого уникального с организационной точки зрения проекта были вполне обоснованные опасения, тем не менее, все получилось, - отметил губернатор. - Я хотел бы поблагодарить и подрядчиков, и «Норникель» за ответственный подход, и самих норильчан за терпение, которое они проявили. В нынешнем сезоне никаких серьезных неудобств не было, как мне представляется, за исключением полетов в Москву, когда совершалась дополнительная посадка и она была технически неизбежна. Сегодня работы подходят к завершению. Ремонт небольшой части перрона, который запланирован на следующий год, принципиального влияния на технологию работы аэропорта и соответственно комфорт пассажиров не окажет».Ремонт ВПП норильского аэропорта начался в 2016 года.Реконструкция аэропорта ведется в рамках соглашения между Росавиацией и «Норникелем», при этом из федерального бюджета на выполнение работ выделено девять млрд рублей, еще 3,5 млрд рублей выделил «Норникель». Полностью обновленная инфраструктура аэропорта обеспечит современные условия и безопасность пассажиров. Аэропорт Норильска также должен стать опорной точкой для развития всей Арктической зоны.