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Патриарх в Норильске

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
12 сентября 2018, 10:02

Быстринский ГОК получил положительное заключение Главгосэкспертизы.


Проектная документация на строительство Быстринского ГОКа прошла государственную экспертизу. На рассмотрение комиссии был представлен обновленный проект строительства комбината, который предусматривает выделение 49 этапов. Генеральным проектировщиком при разработке документации выступило ООО «Институт Гипроникель» (дочернее общество ПАО «ГМК «Норильский никель»).
Ранее, в 2013 году, Быстринский ГОК уже получал положительное заключение Главгосэкспертизы на строительство комбината как единого объекта. Однако с появлением новых, более современных образцов горной техники и изменением технологий отработки карьеров проект претерпел определенные изменения. В целях равномерного планирования затрат и ресурсов при строительстве комбината в компании было принято решение о поэтапном вводе объектов в эксплуатацию.
Всего комплекс Быстринского ГОКа состоит из более чем 250 зданий и сооружений. Их ввод в эксплуатацию будет осуществляться в 49 этапов. Этот процесс планируется завершить в 2019 году.
Первостепенным этапом является ввод в эксплуатацию карьеров, обогатительной фабрики, угольной котельной и объектов инженерной инфраструктуры (системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, межплощадочные автодороги). Выполнение этих условий позволит обеспечить автономную работу по сдаче в эксплуатацию остальных объектов капитального строительства независимо друг от друга.
Ранее был введен в эксплуатацию цех сушки магнетитового концентрата.
Строительство Быстринского ГОКа началось в 2013 году, в октябре 2017-го был дан старт пусконаладочных работ. Планируется, что срок работы предприятия на разведанных запасах составит 34 года. Комбинат обеспечит более 2000 рабочих мест.
Напомним, Быстринский ГОК был построен «Норникелем» в труднодоступной части Забайкальского края в конце прошлого года. Комбинат работает в режиме пусконаладки. Весной предприятие начало отгрузку медного и магнетитового концентрата в КНР.
После выхода на проектную мощность БГОК будет производиться до 3 млн т магнетитового концентрата, 260 000 т медного концентрата и 252 000 тройских унций золота. Целевыми рынками сбыта для комбината, помимо КНР и России, также являются Япония и Южная Корея.

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