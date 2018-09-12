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12 сентября 2018, 10:20



В полиции Норильска подвели итоги профилактической работы в сфере алкогольного законодательства.

Наказаны в соответствие с КоАП РФ и торговцы алкоголем. Выявлено 95 нарушений правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, составлено 15 административных протоколов за продажу спиртного несовершеннолетним. Напомним, за распитие алкоголя в общественных местах, а также появление в пьяном виде предусмотрен штрафа до 1,5 тысячи рублей. За продажу алкогольных напитков несовершеннолетним - штраф 30 тысяч рублей, а за повторную продажу нарушителю грозит уголовная ответственность.

Просмотров:202 С начала 2018 года сотрудники отдела МВД России по г. Норильску задержали почти 1200 человек за распитие алкогольных напитков в общественных местах. Около 1700 горожан прогуливались, будучи пьяными. Все привлечены к административной ответственности.Наказаны в соответствие с КоАП РФ и торговцы алкоголем. Выявлено 95 нарушений правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, составлено 15 административных протоколов за продажу спиртного несовершеннолетним.Напомним, за распитие алкоголя в общественных местах, а также появление в пьяном виде предусмотрен штрафа до 1,5 тысячи рублей. За продажу алкогольных напитков несовершеннолетним - штраф 30 тысяч рублей, а за повторную продажу нарушителю грозит уголовная ответственность.