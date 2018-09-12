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12 сентября 2018, 11:44



В августе предприниматели вернули жителям Норильска почти полмиллиона рублей за некачественные товары и услуги.

Чаще всего потребители выражали недовольство качеством непродовольственных товаров - 57% от общего количества претензий. По поступившим обращениям специалисты управления дали 87 консультаций потребителям и субъектам предпринимательства, оказали помощь в составлении 26 претензий, подготовили три проекта исковых заявлений в суд. По заявленным обращениям предпринимателями добровольно возмещен ущерб потребителям на сумму 489 539 рублей. В том числе: в трех случаях продавцы устранили недостатки в товарах за свой счет на сумму товара 136 990 руб.; в шести случаях исполнители устранили недостатки выполненной работы на сумму 107 745 руб.; шести покупателям вернули деньги за некачественный товар на общую сумму 86 259 руб.; еще в шести случаях некачественный товар на сумму 64 190 руб. заменили; за просрочку выполнения требований потребителя продавец выплатил неустойку в сумме 10 000 руб.

Просмотров:156 116 граждан обратились в управление потребительского рынка и услуг администрации города Норильска для защиты своих прав в области торговли и услуг. Среди обратившихся трое - индивидуальные предприниматели (по вопросам разъяснения практики применения действующего законодательства), остальные - потребители с претензиями на товары и услуги ненадлежащего качества. Больше всего жалоб было зарегистрировано в Центральном районе – 50, в Талнахе и Кайеркане – 28 и 38 соответственно, сообщили в управлении.Чаще всего потребители выражали недовольство качеством непродовольственных товаров - 57% от общего количества претензий.По поступившим обращениям специалисты управления дали 87 консультаций потребителям и субъектам предпринимательства, оказали помощь в составлении 26 претензий, подготовили три проекта исковых заявлений в суд.По заявленным обращениям предпринимателями добровольно возмещен ущерб потребителям на сумму 489 539 рублей. В том числе: в трех случаях продавцы устранили недостатки в товарах за свой счет на сумму товара 136 990 руб.; в шести случаях исполнители устранили недостатки выполненной работы на сумму 107 745 руб.; шести покупателям вернули деньги за некачественный товар на общую сумму 86 259 руб.; еще в шести случаях некачественный товар на сумму 64 190 руб. заменили; за просрочку выполнения требований потребителя продавец выплатил неустойку в сумме 10 000 руб.