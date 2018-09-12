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12 сентября 2018, 11:59



Миллион рублей за осетра. В Норильске под суд попали двое браконьеров.

В ходе дознания установлено, что в июле 2018 года двое жителей Норильска выехали на акваторию реки Енисей, где без лицензии выловили стерлядь (за что были привлечены к административной ответственности), а также четыре экземпляра рыбы вида сибирский осетр, занесенного в Красную книгу Российской Федерации и охраняемого международными договорами. В рамках уголовного дела прокурором заявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного природе, на сумму 33 400 рублей. За совершение названного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет со штрафом до 1 000 000 рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Просмотров:170 Норильская прокуратура направила в мировой суд уголовное дело по нелегальной добыче осетра.В ходе дознания установлено, что в июле 2018 года двое жителей Норильска выехали на акваторию реки Енисей, где без лицензии выловили стерлядь (за что были привлечены к административной ответственности), а также четыре экземпляра рыбы вида сибирский осетр, занесенного в Красную книгу Российской Федерации и охраняемого международными договорами.В рамках уголовного дела прокурором заявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного природе, на сумму 33 400 рублей.За совершение названного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет со штрафом до 1 000 000 рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.