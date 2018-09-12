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12 сентября 2018, 12:15



Несогласованные полеты квадрокоптера могут стоить его владельцам кругленькой суммы, а в некоторых случаях и свободы.

Федеральные правила гласят: в воздушном пространстве классов A (выше 8100 эшелона), C (выше эшелона 2450 до эшелона 8100) и G (все высоты) использовать беспилотные летательные аппараты можно лишь при наличии плана полета и соответствующего разрешения. Его выдают региональное или зональные, районные центры Единой системы организации воздушного движения РФ (ЕС ОрВД) в зависимости от зоны воздушного пространства, которая будет использоваться. А человек, который планирует использовать БВС, обязан направить план полета квадрокоптера в соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минтранса России от 24.01.2013 № 13. Для обеспечения безопасности полетов запрещается: - выполнять полеты, включая любые виды маневрирования, которые могут создавать опасности для других; - летать над людьми, сооружениями или транспортными средствами; - приближаться ближе чем на 50 метров к людям, сооружениям или транспортным средствам; - летать на высотах выше 150 метров над уровнем земли; - приближаться к выполняющим полет самолетам и вертолетам. Кроме того, необходимо всегда держаться на большом расстоянии от районов аэродромов, вертодромов, посадочных площадок либо исключить полеты в данных районах. Нарушения воздушного законодательства влекут за собой предусмотренную законом ответственность. КоАП РФ, ст. 11.4: за нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. КоАП РФ, ст. 11.5: за управление воздушным судном, не прошедшим государственной регистрации, либо не поставленным на государственный учет, либо не имеющим государственного и регистрационного опознавательных знаков или учетного опознавательного знака, <…> предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа на командира воздушного судна в размере от 2000 до 2500 рублей или лишение права управления воздушным судном на срок до одного года. УК РФ, статья 271.1: за использование воздушного пространства РФ без разрешения в случаях, когда такое разрешение требуется, и если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Просмотров:293 Требования законодательства при использовании беспилотного воздушного судна (квадрокоптера) разъяснил норильский транспортный прокурор.Федеральные правила гласят: в воздушном пространстве классов A (выше 8100 эшелона), C (выше эшелона 2450 до эшелона 8100) и G (все высоты) использовать беспилотные летательные аппараты можно лишь при наличии плана полета и соответствующего разрешения. Его выдают региональное или зональные, районные центры Единой системы организации воздушного движения РФ (ЕС ОрВД) в зависимости от зоны воздушного пространства, которая будет использоваться. А человек, который планирует использовать БВС, обязан направить план полета квадрокоптера в соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минтранса России от 24.01.2013 № 13.Для обеспечения безопасности полетов запрещается:- выполнять полеты, включая любые виды маневрирования, которые могут создавать опасности для других;- летать над людьми, сооружениями или транспортными средствами;- приближаться ближе чем на 50 метров к людям, сооружениям или транспортным средствам;- летать на высотах выше 150 метров над уровнем земли;- приближаться к выполняющим полет самолетам и вертолетам.Кроме того, необходимо всегда держаться на большом расстоянии от районов аэродромов, вертодромов, посадочных площадок либо исключить полеты в данных районах.Нарушения воздушного законодательства влекут за собой предусмотренную законом ответственность.КоАП РФ, ст. 11.4: за нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.КоАП РФ, ст. 11.5: за управление воздушным судном, не прошедшим государственной регистрации, либо не поставленным на государственный учет, либо не имеющим государственного и регистрационного опознавательных знаков или учетного опознавательного знака, <…> предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа на командира воздушного судна в размере от 2000 до 2500 рублей или лишение права управления воздушным судном на срок до одного года.УК РФ, статья 271.1: за использование воздушного пространства РФ без разрешения в случаях, когда такое разрешение требуется, и если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.