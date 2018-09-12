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12 сентября 2018, 13:00



Норильские дзюдоисты успешно выступили на первенстве Красноярского края среди юниоров. В их копилке одно золото, два серебра и бронза.

В столице края бронзовые медали завоевали Оксана Паскарелова (весовая категория 48 кг) и Илья Пристинский (свыше 100 кг), серебряную - Артем Гертнер (90 кг). Победителем первенства стал Александр Никонов, выступавший в весовой категории 55 кг. «Ребята показали хороший результат и по праву вернулись домой с медалями. Хочется отметить, что уровень дзюдоистов Красноярского края не просто высокий, а лучший во всем Сибирском федеральном округе. Впереди у нас серьезные выступления в Кемерове, но перед этим, в конце сентября, мы отправимся на Всероссийские соревнования на призы Вооруженных сил, которые являются отбором на первенство России», - рассказал Данис Манашов.

Просмотров:175 Соревнования прошли в Красноярске и собрали 140 сильнейших участников со всего края. Честь Норильска защищали четыре воспитанника ДЮСШ-5 под руководством тренера Даниса Манашова. Все они заняли призовые места и таким образом пробились на первенство Сибирского федерального округа, которое пройдет с 20 по 22 октября в Кемерове.В столице края бронзовые медали завоевали Оксана Паскарелова (весовая категория 48 кг) и Илья Пристинский (свыше 100 кг), серебряную - Артем Гертнер (90 кг). Победителем первенства стал Александр Никонов, выступавший в весовой категории 55 кг.«Ребята показали хороший результат и по праву вернулись домой с медалями. Хочется отметить, что уровень дзюдоистов Красноярского края не просто высокий, а лучший во всем Сибирском федеральном округе. Впереди у нас серьезные выступления в Кемерове, но перед этим, в конце сентября, мы отправимся на Всероссийские соревнования на призы Вооруженных сил, которые являются отбором на первенство России», - рассказал Данис Манашов.