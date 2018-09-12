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12 сентября 2018, 14:46



В выходные в Норильском колледже искусств откроется творческая мастерская «Олюко (олененок)».

В мастерской «Олюко» школьники от 12 до 16 лет будут учиться основам народных промыслов народов Таймыра. Участники проекта получат навыки самостоятельного исполнения изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов с применением различных технологий обработки кости на специализированном оборудовании. Также для ребят проведут тематические экскурсии в музей декоративно-прикладного искусства Норильского колледжа искусств, семинары, знакомящие с традициями, сказками, легендами, национальными костюмами и орнаментами ненцев, нганасан, долган, конкурсы исполнительского мастерства различного уровня. Фотографии творческих работ участников проекта будут размещены в специальном каталоге, а лучшие работы предстанут на отчётных выставках. Презентация проекта состоится 15 сентября в 16.00 в музее декоративно-прикладного искусства НКИ, расположенного по адресу: ул. Комсомольская, 10. «Очень важно, что благодаря поддержке социально ориентированной компании «Норникель» на нашей территории творческие ребята получат уникальную возможность приобщиться к народному традиционному искусству коренных малочисленных народов Таймыра. Я очень надеюсь, что благодаря этому проекту возрастет интерес к этому виду декоративно-прикладного искусства на территории Крайнего Севера. А наши опытные педагоги, бОльшая часть из которых – это представители коренных народностей Таймыра, носители и хранители традиций, с удовольствием поделятся своим опытом с подрастающим поколением норильчан», – отметила директор НКИ Светлана Кулина.

Просмотров:117 Проект реализуется при поддержке компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей».В мастерской «Олюко» школьники от 12 до 16 лет будут учиться основам народных промыслов народов Таймыра. Участники проекта получат навыки самостоятельного исполнения изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов с применением различных технологий обработки кости на специализированном оборудовании.Также для ребят проведут тематические экскурсии в музей декоративно-прикладного искусства Норильского колледжа искусств, семинары, знакомящие с традициями, сказками, легендами, национальными костюмами и орнаментами ненцев, нганасан, долган, конкурсы исполнительского мастерства различного уровня.Фотографии творческих работ участников проекта будут размещены в специальном каталоге, а лучшие работы предстанут на отчётных выставках.Презентация проекта состоится 15 сентября в 16.00 в музее декоративно-прикладного искусства НКИ, расположенного по адресу: ул. Комсомольская, 10.«Очень важно, что благодаря поддержке социально ориентированной компании «Норникель» на нашей территории творческие ребята получат уникальную возможность приобщиться к народному традиционному искусству коренных малочисленных народов Таймыра.Я очень надеюсь, что благодаря этому проекту возрастет интерес к этому виду декоративно-прикладного искусства на территории Крайнего Севера. А наши опытные педагоги, бОльшая часть из которых – это представители коренных народностей Таймыра, носители и хранители традиций, с удовольствием поделятся своим опытом с подрастающим поколением норильчан», – отметила директор НКИ Светлана Кулина.