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12 сентября 2018, 15:54



Сенатор Андрей Клишас прокомментировал законопроект о поиске людей, пропавших без вести.

Огромное значение в поиске пропавших людей имеет своевременность принятия оперативно-розыскных мер. Тем самым, эффективным способом реализации поисковых мероприятий является использование сведений о месте нахождения радиоэлектронных средств оператора связи, с помощью которых осуществляется подключение пользовательского оборудования абонента к сети подвижной радиотелефонной связи. Законопроектом предусматривается получение указанных сведений без судебного решения на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, но только в целях поиска пропавших без вести лиц. Мы рассчитываем на скорейшее рассмотрение данного законопроекта Государственной Думой, так как его принятие позволит предотвратить гибель людей из-за не предпринятых вовремя мер по их поиску и спасению».

Просмотров:110 «Законопроект разработан в целях оперативного поиска пропавших людей посредством радиоэлектронных средств оператора связи. В настоящее время Федеральным законом «О связи» и Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» не урегулирован порядок получения таких сведений правоохранительными органами, что не позволяет им использовать указанную информацию при организации поиска пропавших людей.Огромное значение в поиске пропавших людей имеет своевременность принятия оперативно-розыскных мер. Тем самым, эффективным способом реализации поисковых мероприятий является использование сведений о месте нахождения радиоэлектронных средств оператора связи, с помощью которых осуществляется подключение пользовательского оборудования абонента к сети подвижной радиотелефонной связи.Законопроектом предусматривается получение указанных сведений без судебного решения на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, но только в целях поиска пропавших без вести лиц.Мы рассчитываем на скорейшее рассмотрение данного законопроекта Государственной Думой, так как его принятие позволит предотвратить гибель людей из-за не предпринятых вовремя мер по их поиску и спасению».