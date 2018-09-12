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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:36 В Красноярском крае меры социальной поддержки для ветеранов и пенсионеров могут быть сохранены и для граждан предпенсионного возраста.
15:58 На Таймыре «Единая Россия» одержала уверенную победу на выборах.
15:54 Сенатор Андрей Клишас прокомментировал законопроект о поиске людей, пропавших без вести.
14:46 В выходные в Норильском колледже искусств откроется творческая мастерская «Олюко (олененок)».
13:00 Норильские дзюдоисты успешно выступили на первенстве Красноярского края среди юниоров. В их копилке одно золото, два серебра и бронза.
12:15 Несогласованные полеты квадрокоптера могут стоить его владельцам кругленькой суммы, а в некоторых случаях и свободы.
11:59 Миллион рублей за осетра. В Норильске под суд попали двое браконьеров.
11:44 В августе предприниматели вернули жителям Норильска почти полмиллиона рублей за некачественные товары и услуги.
10:20 В полиции Норильска подвели итоги профилактической работы в сфере алкогольного законодательства.
10:02 Быстринский ГОК получил положительное заключение Главгосэкспертизы.
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