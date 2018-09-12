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12 сентября 2018, 15:58



На Таймыре «Единая Россия» одержала уверенную победу на выборах.

Более 58% таймырцев проголосовали за Александра Усса, а по дополнительным выборам в Заксобрание по Таймырскому двухмандатному избирательному округу победу одержал кандидат от «Единой России» Алексей Дьяченко. За него проголосовали 39% таймырских избирателей. На выборах в депутаты Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов четвертого созыва по общетерриториальному избирательному округу всероссийская политическая партия «Единая Россия» вышла вперед, набрав 41,2% голосов избирателей полуострова, на втором месте ЛДПР - 27,5% .

Просмотров:75 Единый день голосования прошел на 31 избирательном участке Таймыра. Явка по муниципальному району составила 44,5%, это является хорошим показателем по региону в целом.Более 58% таймырцев проголосовали за Александра Усса, а по дополнительным выборам в Заксобрание по Таймырскому двухмандатному избирательному округу победу одержал кандидат от «Единой России» Алексей Дьяченко. За него проголосовали 39% таймырских избирателей.На выборах в депутаты Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов четвертого созыва по общетерриториальному избирательному округу всероссийская политическая партия «Единая Россия» вышла вперед, набрав 41,2% голосов избирателей полуострова, на втором месте ЛДПР - 27,5% .