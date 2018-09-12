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12 сентября 2018, 16:36



В Красноярском крае меры социальной поддержки для ветеранов и пенсионеров могут быть сохранены и для граждан предпенсионного возраста.

На сегодняшний день различные льготы привязаны к пенсионному возрасту, и в связи с проводимой в стране реформой время получения этих льгот может отодвинуться вместе с возрастом выхода на пенсию. Поправками в законы предлагается нормативно закрепить этот возраст граждан на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Однако в своем обращении президент страны отметил, что социальные льготы необходимо закрепить за гражданами на прежнем возрастном уровне. И теперь законодательные органы в регионах должны провести соответствующие законопроекты. Председатель профильного комитета Юрий Данильченко перед заседанием провел брифинг, где прокомментировал предложенную инициативу: «Проектом предусматривается внести изменения в ряд законов края, регулирующих меры социальной поддержки. Это, в основном, наши инициативные обязательства, которые принимались парламентариями начиная с 1997 года. В их числе законы края о социальной поддержке ветеранов, поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг, социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском и Таймырском автономном округах». Финансирование будет осуществляться из средств краевого бюджета в размере около 5,6 млрд рублей. К числу основных мер поддержки для ветеранов труда и пенсионеров, которые не имеют льготных статусов, относится ежемесячная выплата. Также граждане будут иметь право на получение социальной поддержки по оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг, льготного проезда в пригородном железнодорожном и городском транспорте, льготное лекарственное обеспечение, сообщает НИА-Красноярск. «Для ветеранов труда РФ ежемесячная выплата составит – 437 рублей, для ветеранов труда Красноярского края – 321 рубль, для пенсионеров, которые не имеют других мер поддержки, – 161 рубль», - сказал он. Как подчеркнул Данильченко, в крае ежегодно за мерами социальной поддержки обращаются свыше 36 тысяч жителей: «Без внесения предложенных изменений эти люди останутся без соцподдержки». Для граждан, проживающих в Эвенкийском и Таймырском автономном округах, предлагается закрепить пониженный возраст для предоставления мер на уровне 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин. «Если комитет примет решение поддержать законопроект, документ будет вынесен для рассмотрения на ближайшем заседании сессии краевого парламента», - подчеркнул Данильченко.

Просмотров:45 Вопрос сохранения мер поддержки граждан предпенсионного возраста рассматривался на заседание комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного собрания Красноярского края.На сегодняшний день различные льготы привязаны к пенсионному возрасту, и в связи с проводимой в стране реформой время получения этих льгот может отодвинуться вместе с возрастом выхода на пенсию. Поправками в законы предлагается нормативно закрепить этот возраст граждан на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Однако в своем обращении президент страны отметил, что социальные льготы необходимо закрепить за гражданами на прежнем возрастном уровне. И теперь законодательные органы в регионах должны провести соответствующие законопроекты.Председатель профильного комитета Юрий Данильченко перед заседанием провел брифинг, где прокомментировал предложенную инициативу:Финансирование будет осуществляться из средств краевого бюджета в размере около 5,6 млрд рублей. К числу основных мер поддержки для ветеранов труда и пенсионеров, которые не имеют льготных статусов, относится ежемесячная выплата. Также граждане будут иметь право на получение социальной поддержки по оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг, льготного проезда в пригородном железнодорожном и городском транспорте, льготное лекарственное обеспечение, сообщает НИА-Красноярск.«Для ветеранов труда РФ ежемесячная выплата составит – 437 рублей, для ветеранов труда Красноярского края – 321 рубль, для пенсионеров, которые не имеют других мер поддержки, – 161 рубль», - сказал он.Как подчеркнул Данильченко, в крае ежегодно за мерами социальной поддержки обращаются свыше 36 тысяч жителей: «Без внесения предложенных изменений эти люди останутся без соцподдержки».Для граждан, проживающих в Эвенкийском и Таймырском автономном округах, предлагается закрепить пониженный возраст для предоставления мер на уровне 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин.