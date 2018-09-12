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12 сентября 2018, 17:30



Работники ООО «Норд-Даймонд» начали получать задержанную зарплату благодаря вмешательству прокуратуры Норильска.

Прокуратура г. Норильска рассмотрела обращения работников этой компании о нарушении их прав на оплату труда. Проверкой установлено, что основная масса работников предприятия частично не получила заработную плату за май-июль 2018 года. Некоторым работникам организации заработная плата за апрель и за май 2018 года не выплачивалась вовсе. С целью защиты конституционных прав граждан прокуратурой города руководителю предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствовавших. Одновременно в отношении директора ООО «Норд-Даймонд» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренные ч. 6 ст. 5. 27 (невыплата или полная невыплата в установленный срок заработной платы) и ч. 1 ст. 13.19 (непредоставление первичных статистических данных) КоАП РФ. Кроме того, в интересах заявителей исполняющим обязанности прокурора города в суд общей юрисдикции направлены исковые заявления о выдаче судебных приказов. В настоящее время, благодаря вмешательству прокуратуры Обществом погашена задолженность по заработной плате на сумму около 12 млн рублей, сообщили в прокуратуре Норильска. Выплата заработной платы остальным работникам ООО «Норд-Даймонд» находится на ежедневном контроле прокуратуры города.

Просмотров:195 Напомним, в начале августа в соцсетях появилась информация от работников ООО «Норд-Даймонд» о том, что им регулярно задерживают зарплату.Прокуратура г. Норильска рассмотрела обращения работников этой компании о нарушении их прав на оплату труда.Проверкой установлено, что основная масса работников предприятия частично не получила заработную плату за май-июль 2018 года. Некоторым работникам организации заработная плата за апрель и за май 2018 года не выплачивалась вовсе.С целью защиты конституционных прав граждан прокуратурой города руководителю предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствовавших. Одновременно в отношении директора ООО «Норд-Даймонд» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренные ч. 6 ст. 5. 27 (невыплата или полная невыплата в установленный срок заработной платы) и ч. 1 ст. 13.19 (непредоставление первичных статистических данных) КоАП РФ.Кроме того, в интересах заявителей исполняющим обязанности прокурора города в суд общей юрисдикции направлены исковые заявления о выдаче судебных приказов.В настоящее время, благодаря вмешательству прокуратуры Обществом погашена задолженность по заработной плате на сумму около 12 млн рублей, сообщили в прокуратуре Норильска.Выплата заработной платы остальным работникам ООО «Норд-Даймонд» находится на ежедневном контроле прокуратуры города.