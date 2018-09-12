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12 сентября 2018, 17:54



Обедай, воробей! В сквере Музея Норильска появились новые кормушки для воробьев и других птиц, залетающих в центральную часть нашего города.

Норильчане любят бывать в музейном скверике, подкармливать птичек, особенно нашей суровой зимой, но старые картонные и пластиковые домики для птиц, устроенные добрыми людьми, давно выглядели непривлекательно. Вот и решили музейщики призвать народ заменить их на новенькие, из экологичных материалов. В субботу музейщики и их единомышленники устроили субботник, дружно навели чистоту в скверике, а в воскресенье, 9 сентября, прошла сама экоакция «Где обедал воробей». Сначала научные сотрудники музея рассказали о птицах нашего города, а затем устроили мастер-класс по изготовлению экологичной кормушки из дерева. На этот бесплатный мастер-класс заранее записались около 10 семей. Надо было видеть, как в импровизированной столярной мастерской в зале экспозиции «Территория» многие мамы лихо стучали молоточками, приколачивая крыши в птичьим квартиркам, а ребята с помощью клеевого пистолета украшали кормушки сухими веточками и веревочными косичками. Помогали малышам, многие из которых впервые взяли в руки молотки и гвозди, умелые научные сотрудники Екатерина Каверина и Александр Смирнов. В финале экоакции в музейном сквере участники акции надежно закрепили на фонарях и толстых ветвях деревьев кормушки, сделанные на мастер-классе. Есть надежда, что эти деревянные домики не отпугнут птиц, которые всегда найдут здесь свое пропитание. Теперь норильчане, которые любят подкармливать птиц в музейном сквере, могут насыпать зерно не на бордюры, асфальтовые дорожки или прямо на снег, а в милые и удобные кормушки.

Просмотров:186 Обеспечили пернатых кормушками участники семейного конкурса «Где обедал воробей».Норильчане любят бывать в музейном скверике, подкармливать птичек, особенно нашей суровой зимой, но старые картонные и пластиковые домики для птиц, устроенные добрыми людьми, давно выглядели непривлекательно. Вот и решили музейщики призвать народ заменить их на новенькие, из экологичных материалов.В субботу музейщики и их единомышленники устроили субботник, дружно навели чистоту в скверике, а в воскресенье, 9 сентября, прошла сама экоакция «Где обедал воробей».Сначала научные сотрудники музея рассказали о птицах нашего города, а затем устроили мастер-класс по изготовлению экологичной кормушки из дерева.На этот бесплатный мастер-класс заранее записались около 10 семей. Надо было видеть, как в импровизированной столярной мастерской в зале экспозиции «Территория» многие мамы лихо стучали молоточками, приколачивая крыши в птичьим квартиркам, а ребята с помощью клеевого пистолета украшали кормушки сухими веточками и веревочными косичками. Помогали малышам, многие из которых впервые взяли в руки молотки и гвозди, умелые научные сотрудники Екатерина Каверина и Александр Смирнов.В финале экоакции в музейном сквере участники акции надежно закрепили на фонарях и толстых ветвях деревьев кормушки, сделанные на мастер-классе. Есть надежда, что эти деревянные домики не отпугнут птиц, которые всегда найдут здесь свое пропитание. Теперь норильчане, которые любят подкармливать птиц в музейном сквере, могут насыпать зерно не на бордюры, асфальтовые дорожки или прямо на снег, а в милые и удобные кормушки.