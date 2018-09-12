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12 сентября 2018, 18:57



В Норильске подвели итоги голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Всего в анкетировании приняли участие около 11 тысяч человек.

В частности, в первом округе Центрального района было посчитано 3246 голосов, из которых 741 оказалось в пользу установки детской игровой площадки в районе дома № 10 на ул. Талнахской. Второе место заняла спортивная площадка на ул. Советской, 1 (506 голосов), третье – спортивная площадка на ул. Комсомольской, 3 (496 голосов). По второму округу победила детская спортивная площадка в районе ул. Бегичева, 27а (646 голосов), следом за ней расположились детские игровые площадки по адресам: ул. Талнахская, 42 (357 голосов) и ул. Орджоникидзе, 17 (262 голоса). Всего по второму округу было проанкетировано 2462 человека. В то же время по третьему округу были учтены мнения 1076 граждан: из них 374 выбрали детскую игровую площадку на Комсомольской, 43. В Оганере в день выборов за благоустройство городской среды проголосовали 386 человек: 177 - за продолжение обустройства зоны отдыха в районе ул. Озерной, 15а, 96 – за детскую игровую площадку на Озерной, 21. В Кайеркане голоса распределились следующим образом: за многофункциональный спортивно-досуговый комплекс, расположенный в районе домов № 12, 14, 16 и 20а на ул. Первомайской проголосовали 1143 человека. За продолжение благоустройства зоны отдыха «Набережная ручья Кейерканский» - 411 человек. Всего же в Кайеркане голосовали 1557 человек. В Талнахе свой выбор в пользу комфортной городской среды сделали 2007 жителей. 1040 талнахцев выбрали детскую игровую площадку в районе дома № 13 на ул. Первопроходцев, а еще 820 – сквер в районе дома № 39 на ул. Рудной. По словам Николая Жигулина, те адреса, которые набрали меньше голосов, также не останутся без внимания городских властей, к их обустройству приступят в 2020 году. Самые «активные» же адреса начнут благоустраивать уже в следующем году. «Хочу поблагодарить норильчан, которые в день выборов пришли на избирательные участки и приняли участие в анкетировании, таким образом показав свою заинтересованность в том, чтобы наш город становился лучше и красивее. Мы и раньше проводили голосование среди населения, но в обычный день невозможно опросить такое огромное количество жителей. И вот, наконец, у нас появилась прекрасная возможность. Мы обязательно будем отталкиваться от мнения большинства», - сказал Николай Жигулин. Напомним, что впервые анкетирование в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» прошло в Норильске в ходе президентских выборов в марте. Тогда в анкетировании участвовали 17 894 человека.

Просмотров:174 Анкетирование, прошедшее 9 сентября, в день выборов губернатора Красноярского края, помогло городским властям расставить приоритеты в благоустройстве дворовых территорий. По словам начальника управления городского хозяйства администрации Норильска Николая Жигулина, были учтены голоса 10 734 норильчан, которые высказались за ту или иную территорию благоустройства.В частности, в первом округе Центрального района было посчитано 3246 голосов, из которых 741 оказалось в пользу установки детской игровой площадки в районе дома № 10 на ул. Талнахской. Второе место заняла спортивная площадка на ул. Советской, 1 (506 голосов), третье – спортивная площадка на ул. Комсомольской, 3 (496 голосов). По второму округу победила детская спортивная площадка в районе ул. Бегичева, 27а (646 голосов), следом за ней расположились детские игровые площадки по адресам: ул. Талнахская, 42 (357 голосов) и ул. Орджоникидзе, 17 (262 голоса). Всего по второму округу было проанкетировано 2462 человека. В то же время по третьему округу были учтены мнения 1076 граждан: из них 374 выбрали детскую игровую площадку на Комсомольской, 43.В Оганере в день выборов за благоустройство городской среды проголосовали 386 человек: 177 - за продолжение обустройства зоны отдыха в районе ул. Озерной, 15а, 96 – за детскую игровую площадку на Озерной, 21.В Кайеркане голоса распределились следующим образом: за многофункциональный спортивно-досуговый комплекс, расположенный в районе домов № 12, 14, 16 и 20а на ул. Первомайской проголосовали 1143 человека. За продолжение благоустройства зоны отдыха «Набережная ручья Кейерканский» - 411 человек. Всего же в Кайеркане голосовали 1557 человек.В Талнахе свой выбор в пользу комфортной городской среды сделали 2007 жителей. 1040 талнахцев выбрали детскую игровую площадку в районе дома № 13 на ул. Первопроходцев, а еще 820 – сквер в районе дома № 39 на ул. Рудной.По словам Николая Жигулина, те адреса, которые набрали меньше голосов, также не останутся без внимания городских властей, к их обустройству приступят в 2020 году. Самые «активные» же адреса начнут благоустраивать уже в следующем году.Напомним, что впервые анкетирование в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» прошло в Норильске в ходе президентских выборов в марте. Тогда в анкетировании участвовали 17 894 человека.