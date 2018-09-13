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13 сентября 2018, 08:57



Глеб Воронов из Дудинки в составе российской команды примет участие в мировом конкурсе изобретений.

IMAKE – конкурс для изобретателей. Его цель - привлечь внимание детей к конструкторской деятельности. По условиям конкурса изобретение не должно иметь аналогов и быть действительно полезным. Представлять его необходимо только на английском языке. Для российских школьников сложным оказалось не изобретение придумать, а представить его и уметь ответить на вопросы на хорошем английском. Глеб Воронов вместе с 16 другими школьниками из разных городов России представит свою разработку на V Международной выставке молодых изобретателей (Tne 5 International young inventors Award – IYIA 2018), которая пройдет с 19 по 22 сентября в Индонезии, на острове Бали.

Просмотров:127 Глеб принимал участие в конкурсе юных изобретателей IMAKE, который проводил «Норникель». Из 12 норильчан и таймырцев до финала дошел Глеб, он и отправится на всемирный конкурс изобретателей. Его изобретение направлено на повышение бытового комфорта. Мыльница, где мыло не размокает от воды. С помощью магнитной силы оно левитирует над подставкой и таким образом не прилипает к ней.IMAKE – конкурс для изобретателей. Его цель - привлечь внимание детей к конструкторской деятельности. По условиям конкурса изобретение не должно иметь аналогов и быть действительно полезным. Представлять его необходимо только на английском языке. Для российских школьников сложным оказалось не изобретение придумать, а представить его и уметь ответить на вопросы на хорошем английском.Глеб Воронов вместе с 16 другими школьниками из разных городов России представит свою разработку на V Международной выставке молодых изобретателей (Tne 5 International young inventors Award – IYIA 2018), которая пройдет с 19 по 22 сентября в Индонезии, на острове Бали.