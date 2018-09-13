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13 сентября 2018, 09:29



Сотрудники Таймырского краеведческого музея презентовали новый экскурсионный маршрут, который посвящен событиям, связанным с репрессиями 30-50-х годов ХХ столетия.

Следующий пункт - площадь портовиков с памятником первому начальнику строительства Норильского комбината В. З. Матвееву. Завершился маршрут на третьем километре автодороги Дудинка–Норильск, в 300 метрах от которой сохранился фрагмент узкоколейной железной дороги, построенной заключенными в 1937 году. Также по пути следования заключенных в Норильлаг установлены знаки с QR-кодами, чтобы каждый смог получить полную информацию об историческом месте. Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов к последнему из пяти памятных знаков с QR-кодами. Отметим, целями проекта «Таймыр. Маршрутами исторической памяти» является популяризация информации об исторических событиях, произошедших в прошлом столетии на территории Таймыра, а также увековечивание памяти о людях, пострадавших в годы массовых политических репрессий в 1930-1950-е годы посредством разработки исторического маршрута и установки знаков с QR-кодами. Пройти исторический маршрут можно самостоятельно, при помощи буклета - карты «Таймыр. Маршрутами исторической памяти», который можно получить в Таймырском краеведческом музее.

Просмотров:122 Первыми погрузились в прошлое потомки репрессированных, краеведы, бойцы «Юнармии». Театрализованная экскурсия началась в районе бывшего угольного причала, куда подходили баржи с заключенными. Далее маршрут прошел мимо бывшего речного вокзала Дудинки, построенного в 1949 году по проекту узника Норильлага Геворга Кочара. Затем - по деревянному «Мосту памяти», по которому прошли все заключенные Норильлага - от 300 до 500 тысяч человек. Это единственный объект, относящийся к периоду гулаговской истории Дудинки 30-50-х годов, сохранившийся до сих пор и восстановленный максимально близко к первоначальному варианту.Следующий пункт - площадь портовиков с памятником первому начальнику строительства Норильского комбината В. З. Матвееву. Завершился маршрут на третьем километре автодороги Дудинка–Норильск, в 300 метрах от которой сохранился фрагмент узкоколейной железной дороги, построенной заключенными в 1937 году.Также по пути следования заключенных в Норильлаг установлены знаки с QR-кодами, чтобы каждый смог получить полную информацию об историческом месте.Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов к последнему из пяти памятных знаков с QR-кодами.Отметим, целями проекта «Таймыр. Маршрутами исторической памяти» является популяризация информации об исторических событиях, произошедших в прошлом столетии на территории Таймыра, а также увековечивание памяти о людях, пострадавших в годы массовых политических репрессий в 1930-1950-е годы посредством разработки исторического маршрута и установки знаков с QR-кодами.Пройти исторический маршрут можно самостоятельно, при помощи буклета - карты «Таймыр. Маршрутами исторической памяти», который можно получить в Таймырском краеведческом музее.