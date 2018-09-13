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13 сентября 2018, 10:19



Амиран Мамуладзе представляет Норильск на ежегодном Всероссийском конкурсе «Народный участковый - 2018». Онлайн-голосование уже идет.

34-летний майор полиции Амиран Мамуладзе служит в органах внутренних дел 12 лет, участковым назначили четыре года назад. Сейчас он работает в участковом пункте полиции № 10, к которому относятся 16 жилых домов и несколько учреждений. Своими достижениями в профессии считает уважение коллег и доверие граждан. Характеризуется как целеустремленный, настойчивый, трудолюбивый сотрудник, с высоким уровнем профессионализма и умением решать поставленные перед ним служебные задачи. Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится в России в седьмой раз. Лучшего участкового выбирают люди посредством голосования в интернете. Сейчас, до 20 сентября, проходит первый региональный этап конкурса. В этом отборочном туре принимают участие лучшие представители участковых уполномоченных полиции, несущих службу во всех городах, районах и селах нашей страны. В октябре будет второй региональный этап конкурса. Своего лучшего участкового выбирут граждане каждого из регионов России путем голосования на главных страницах сайтов территориальных органов МВД России. В голосовании могут участвовать все желающие, ознакомившись с профессиональными достижениями и личными качествами каждого конкурсанта, отзывами о них сослуживцев и простых граждан. По результатам второго тура лучший участковый территориального органа МВД России примет участие в финальном всероссийском этапе конкурса.

Просмотров:138 Поддержать норильского полицейского можно, проголосовав за него на сайте 24.мвд.рф до 20 сентября включительно.34-летний майор полиции Амиран Мамуладзе служит в органах внутренних дел 12 лет, участковым назначили четыре года назад. Сейчас он работает в участковом пункте полиции № 10, к которому относятся 16 жилых домов и несколько учреждений. Своими достижениями в профессии считает уважение коллег и доверие граждан. Характеризуется как целеустремленный, настойчивый, трудолюбивый сотрудник, с высоким уровнем профессионализма и умением решать поставленные перед ним служебные задачи.Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится в России в седьмой раз. Лучшего участкового выбирают люди посредством голосования в интернете.Сейчас, до 20 сентября, проходит первый региональный этап конкурса. В этом отборочном туре принимают участие лучшие представители участковых уполномоченных полиции, несущих службу во всех городах, районах и селах нашей страны. В октябре будет второй региональный этап конкурса. Своего лучшего участкового выбирут граждане каждого из регионов России путем голосования на главных страницах сайтов территориальных органов МВД России.В голосовании могут участвовать все желающие, ознакомившись с профессиональными достижениями и личными качествами каждого конкурсанта, отзывами о них сослуживцев и простых граждан.По результатам второго тура лучший участковый территориального органа МВД России примет участие в финальном всероссийском этапе конкурса.