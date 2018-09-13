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13 сентября 2018, 10:19



Избирком признал выборы губернатора Красноярского края состоявшимися и действительными.

Члены комиссии на основании протокола о результатах выборов губернатора и в соответствии с Уставным законом края «О выборах губернатора Красноярского края» решила признать выборы губернатора состоявшимися и действительными и считать избранным на должность губернатора края Александра Викторовича Усса. В соответствии с Уставным законом края «О выборах депутатов Законодательного собрания Красноярского края» на основании протоколов окружных избирательных комиссий участники заседания установили, что на дополнительных выборах депутатов Законодательного собрания Красноярского края третьего созыва избраны: по Железнодорожному одномандатному избирательному округу № 5 – Галеев Ринат Гайсеевич; по Таймырскому двухмандатному избирательному округу № 23 – Дьяченко Алексей Михайлович.

Просмотров:172 Избирательная комиссия Красноярского края определила результаты выборов губернатора и установила общие результаты дополнительных выборов депутатов Законодательного собрания третьего созыва по Железнодорожному одномандатному избирательному округу № 5 и Таймырскому двухмандатному избирательному округу № 23.Члены комиссии на основании протокола о результатах выборов губернатора и в соответствии с Уставным законом края «О выборах губернатора Красноярского края» решила признать выборы губернатора состоявшимися и действительными и считать избранным на должность губернатора края Александра Викторовича Усса.В соответствии с Уставным законом края «О выборах депутатов Законодательного собрания Красноярского края» на основании протоколов окружных избирательных комиссий участники заседания установили, что на дополнительных выборах депутатов Законодательного собрания Красноярского края третьего созыва избраны: по Железнодорожному одномандатному избирательному округу № 5 – Галеев Ринат Гайсеевич; по Таймырскому двухмандатному избирательному округу № 23 – Дьяченко Алексей Михайлович.