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13 сентября 2018, 12:47



Сегодня утром Норильск опять остался без интернета. Очередной порыв кабеля произошел на волоконно-оптической линии связи на участке Игарка - Снежногорск.

Команда ООО «Единство» приносит извинения пользователям связи за предоставленные неудобства.

Просмотров:81 Интернет-связь пропала около 10.30 по местному времени. В 12.15 аварийная бригада переключала канал на резервный маршрут. Связь восстановлена.Команда ООО «Единство» приносит извинения пользователям связи за предоставленные неудобства.