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Патриарх в Норильске

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
13 сентября 2018, 12:47

Сегодня утром Норильск опять остался без интернета. Очередной порыв кабеля произошел на волоконно-оптической линии связи на участке Игарка - Снежногорск.


Интернет-связь пропала около 10.30 по местному времени. В 12.15 аварийная бригада переключала канал на резервный маршрут. Связь восстановлена.
Команда ООО «Единство» приносит извинения пользователям связи за предоставленные неудобства.

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    Список новостей

 13 сентября 2018 
13:22   Норильские школьники Юнус Салманов и Эмильбек Саттаров изобрели дворники для очков и теперь отправятся на международный конкурс в Индонезию. 13:11   Таймырским кочевникам будут начислять социальную пенсию.
13:02   Норильский музей примет участие в образовательном интенсиве в Московской школе управления СКОЛКОВО. 12:47   Сегодня утром Норильск опять остался без интернета. Очередной порыв кабеля произошел на волоконно-оптической линии связи на участке Игарка - Снежногорск.
10:19   Избирком признал выборы губернатора Красноярского края состоявшимися и действительными. 10:19   Амиран Мамуладзе представляет Норильск на ежегодном Всероссийском конкурсе «Народный участковый - 2018». Онлайн-голосование уже идет.
09:29   Сотрудники Таймырского краеведческого музея презентовали новый экскурсионный маршрут, который посвящен событиям, связанным с репрессиями 30-50-х годов ХХ столетия. 08:57   Глеб Воронов из Дудинки в составе российской команды примет участие в мировом конкурсе изобретений.

 12 сентября 2018 
18:57   В Норильске подвели итоги голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Всего в анкетировании приняли участие около 11 тысяч человек. 17:54   Обедай, воробей! В сквере Музея Норильска появились новые кормушки для воробьев и других птиц, залетающих в центральную часть нашего города.
17:30   Работники ООО «Норд-Даймонд» начали получать задержанную зарплату благодаря вмешательству прокуратуры Норильска. 16:36   В Красноярском крае меры социальной поддержки для ветеранов и пенсионеров могут быть сохранены и для граждан предпенсионного возраста.
15:58   На Таймыре «Единая Россия» одержала уверенную победу на выборах. 15:54   Сенатор Андрей Клишас прокомментировал законопроект о поиске людей.
14:46   В выходные в Норильском колледже искусств откроется творческая мастерская «Олюко (олененок)». 13:00   Норильские дзюдоисты успешно выступили на первенстве Красноярского края среди юниоров. В их копилке одно золото, серебро и две бронзы.
12:15   Несогласованные полеты квадрокоптера могут стоить его владельцам кругленькой суммы, а в некоторых случаях и свободы. 11:59   Миллион рублей за осетра. В Норильске под суд попали двое браконьеров.
11:44   В августе предприниматели вернули жителям Норильска почти полмиллиона рублей за некачественные товары и услуги. 10:20   В полиции Норильска подвели итоги профилактической работы в сфере алкогольного законодательства.
10:02   Быстринский ГОК получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

 11 сентября 2018 
17:47   Потанин: «Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы успешно реализован» 17:18   После Божественной литургии, которую отслужил сегодня Патриарх всея Руси Кирилл в новом норильском храме, его Святейшество обратился к прихожанам с Первосвятительским словом.
16:40   Сегодня завершился визит патриарха Кирилла в одну из самых северных епархий страны - Норильскую. 16:12   Что? Где? Когда? Для кого? Любая благотворительная акция норильчан может пройти под эгидой Содружества Добрых Городов.
14:36   Около 900 норильчан приняли участие в легкоатлетическом пробеге «Кросс нации - 2018». 14:30   Полпред президента и глава Норильска обсудили социально-экономическое развитие города.
12:19   В Норильске прошел международный турнир по смешанным боевым единоборствам (MMA) FIGHT AMBITIONS. Центральным боем вечера стало противостояние россиянина Николая Маркова и бразильца Сержио Соуза. 12:06   Площадь нового храмового комплекса на Мира, 6, составляет 450 квадратных метров.
11:27   В Норильске освятили храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. 10:00   Сергей Меняйло: "Серный проект" "Норникеля" будет содействовать выполнению поставленных главой государства задач в сфере экологической безопасности".
09:41   Полпред президента Сергей Меняйло посетил перинатальный центр в Норильске: «При строительстве объекта такого уровня нельзя игнорировать недоделки и несоответствия». 09:28   Александр Усс: «Народ всегда прав, и результат, который мы фиксируем на выборах, является правильным».

 10 сентября 2018 
20:52   Президент «Норникеля» дал старт серному проекту. Сегодня на площадке медного завода заложили камень под строительство нового подразделения компании 17:31   Президент «Норникеля» Владимир Потанин в ходе рабочего визита в Норильск посетил ВС-10 рудника «Скалистый», где строители достигли самой глубокой точки в Евразии.
17:03   После закладки камня на месте основания новой церкви патриарх посетил Свято-Троицкий храм в Талнахе и православный центр «Лествица». 16:19   В Норильске прошел «Осенний разгуляй», на котором сотрудники полиции и МЧС продемонстрировали спецтехнику.
16:07   Более 2000 многодетных семей Норильска получили сертификаты на краевой материнский (семейный) капитал. 15:29   В Норильске парень украл из бардачка припаркованной машины почти 300 тысяч рублей.
15:14   Иерархи Красноярской митрополии посетили мемориальный комплекс «Норильская Голгофа». 15:01   9 сентября на выборах губернатора Красноярского края победил Александр Усс.
14:52   Движение автотранспорта по Талнахской возобновляется в обычном режиме. 14:21   Ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка составляют в Норильске 16 135 рублей.
14:07   Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил столицу Таймыра. 12:41   Визит патриарха всея Руси в район Талнах завершен. Сейчас он направляется в Дудинку.
11:08   Состояние мужчины, которого в результате ДТП пронзила металлическая труба, оценивается сейчас врачами горбольницы как тяжёлое. 10:12   Сегодня святейший патриарх Кирилл освятит в Талнахе камень на месте будущего храма.
01:40   В Норильске подвели предварительные итоги выборов.

 9 сентября 2018 
22:06   В Норильск прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это второй визит Патриарха в наш город

 7 сентября 2018 
19:32   В Норильске продолжают благоустраивать детские игровые площадки




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