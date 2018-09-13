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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:22 Норильские школьники Юнус Салманов и Эмильбек Саттаров изобрели дворники для очков и теперь отправятся на международный конкурс в Индонезию.
13:11 Таймырским кочевникам будут начислять социальную пенсию.
13:02 Норильский музей примет участие в образовательном интенсиве в Московской школе управления СКОЛКОВО.
12:47 Сегодня утром Норильск опять остался без интернета. Очередной порыв кабеля произошел на волоконно-оптической линии связи на участке Игарка - Снежногорск.
10:19 Избирком признал выборы губернатора Красноярского края состоявшимися и действительными.
10:19 Амиран Мамуладзе представляет Норильск на ежегодном Всероссийском конкурсе «Народный участковый - 2018». Онлайн-голосование уже идет.
09:29 Сотрудники Таймырского краеведческого музея презентовали новый экскурсионный маршрут, который посвящен событиям, связанным с репрессиями 30-50-х годов ХХ столетия.
08:57 Глеб Воронов из Дудинки в составе российской команды примет участие в мировом конкурсе изобретений.
18:57 В Норильске подвели итоги голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Всего в анкетировании приняли участие около 11 тысяч человек.
17:54 Обедай, воробей! В сквере Музея Норильска появились новые кормушки для воробьев и других птиц, залетающих в центральную часть нашего города.
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