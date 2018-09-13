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13 сентября 2018, 13:02



Норильский музей примет участие в образовательном интенсиве в Московской школе управления СКОЛКОВО.

Инициатива «Музей. Сила места», которая продолжает и развивает работу фонда по поддержке музеев, призвана открыть потенциал культуры как драйвера социально-экономического развития. Первым событием инициативы стала форсайт-сессия, состоявшаяся в рамках форума фонда «Музейный гид» в начале июня. Отбор на следующий этап – участие в коротком образовательном модуле – проводился в заочном формате. Участникам форсайта было предложено продумать концепцию проекта по ревитализации социокультурной среды своего региона и подготовить эссе. На конкурс поступило 57 заявок, из которых в следующий тур перешло 30. Они и отправятся на образовательный интенсив. В Московской школе управления СКОЛКОВО 30 представителей культурных институций из 16 городов России поборются за право сформировать междисциплинарные команды от своих регионов для обучения на годичной программе. В числе участников - музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска», а также представители из Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Калуги, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Твери, Тюмени, Томска, Чебоксар и Ярославля. 10 лучших участников интенсива получат возможность сформировать и возглавить региональные команды слушателей годичной образовательной программы. По ее завершению – осенью 2019 года – слушатели представят экспертному совету социокультурные проекты для своих регионов. Лучшие проекты по интеграции организаций сферы образования, культуры и культурного управления получат гранты на реализацию в 2019-2021 годах. Грантовый фонд инициативы – 45 млн рублей.

Просмотров:66 Мероприятие в рамках партнерской программы Фонда Потанина и Московской школы управления СКОЛКОВО «Музей. Сила места» продлится три дня, с 18 по 20 октября.Инициатива «Музей. Сила места», которая продолжает и развивает работу фонда по поддержке музеев, призвана открыть потенциал культуры как драйвера социально-экономического развития. Первым событием инициативы стала форсайт-сессия, состоявшаяся в рамках форума фонда «Музейный гид» в начале июня.Отбор на следующий этап – участие в коротком образовательном модуле – проводился в заочном формате. Участникам форсайта было предложено продумать концепцию проекта по ревитализации социокультурной среды своего региона и подготовить эссе. На конкурс поступило 57 заявок, из которых в следующий тур перешло 30. Они и отправятся на образовательный интенсив.В Московской школе управления СКОЛКОВО 30 представителей культурных институций из 16 городов России поборются за право сформировать междисциплинарные команды от своих регионов для обучения на годичной программе. В числе участников - музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска», а также представители из Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Калуги, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Твери, Тюмени, Томска, Чебоксар и Ярославля.10 лучших участников интенсива получат возможность сформировать и возглавить региональные команды слушателей годичной образовательной программы. По ее завершению – осенью 2019 года – слушатели представят экспертному совету социокультурные проекты для своих регионов. Лучшие проекты по интеграции организаций сферы образования, культуры и культурного управления получат гранты на реализацию в 2019-2021 годах. Грантовый фонд инициативы – 45 млн рублей.