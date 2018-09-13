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Патриарх в Норильске

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
13 сентября 2018, 13:11

Таймырским кочевникам будут начислять социальную пенсию.


Северянам из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущим кочевой или полукочевой образ жизни, при отсутствии трудового стажа будет начисляться социальная пенсия, размер которой на сегодняшний день составляет 8288 рублей.
Как отметила советник главы Таймыра Анфиса Никифорова, многие таймырцы, занимающиеся традиционными видами деятельности, не имеют стажа работы и, соответственно, им не может быть начислена трудовая пенсия. По данному вопросу поступало много обращений от жителей Хатангской тундры.
«По инициативе главы муниципального района Сергея Ткаченко, который обсудил данный вопрос с начальником Управления Пенсионного фонда РФ по Таймырскому Долгано-Ненецкого муниципальному району (далее – УПРФ) Ольгой Ивановой, для коренных малочисленных жителей Таймыра предусмотрено начисление социальной пенсии», - пояснила Анфиса Никифорова.

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    Список новостей

 13 сентября 2018 
13:22   Норильские школьники Юнус Салманов и Эмильбек Саттаров изобрели дворники для очков и теперь отправятся на международный конкурс в Индонезию. 13:11   Таймырским кочевникам будут начислять социальную пенсию.
13:02   Норильский музей примет участие в образовательном интенсиве в Московской школе управления СКОЛКОВО. 12:47   Сегодня утром Норильск опять остался без интернета. Очередной порыв кабеля произошел на волоконно-оптической линии связи на участке Игарка - Снежногорск.
10:19   Избирком признал выборы губернатора Красноярского края состоявшимися и действительными. 10:19   Амиран Мамуладзе представляет Норильск на ежегодном Всероссийском конкурсе «Народный участковый - 2018». Онлайн-голосование уже идет.
09:29   Сотрудники Таймырского краеведческого музея презентовали новый экскурсионный маршрут, который посвящен событиям, связанным с репрессиями 30-50-х годов ХХ столетия. 08:57   Глеб Воронов из Дудинки в составе российской команды примет участие в мировом конкурсе изобретений.

 12 сентября 2018 
18:57   В Норильске подвели итоги голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Всего в анкетировании приняли участие около 11 тысяч человек. 17:54   Обедай, воробей! В сквере Музея Норильска появились новые кормушки для воробьев и других птиц, залетающих в центральную часть нашего города.
17:30   Работники ООО «Норд-Даймонд» начали получать задержанную зарплату благодаря вмешательству прокуратуры Норильска. 16:36   В Красноярском крае меры социальной поддержки для ветеранов и пенсионеров могут быть сохранены и для граждан предпенсионного возраста.
15:58   На Таймыре «Единая Россия» одержала уверенную победу на выборах. 15:54   Сенатор Андрей Клишас прокомментировал законопроект о поиске людей.
14:46   В выходные в Норильском колледже искусств откроется творческая мастерская «Олюко (олененок)». 13:00   Норильские дзюдоисты успешно выступили на первенстве Красноярского края среди юниоров. В их копилке одно золото, серебро и две бронзы.
12:15   Несогласованные полеты квадрокоптера могут стоить его владельцам кругленькой суммы, а в некоторых случаях и свободы. 11:59   Миллион рублей за осетра. В Норильске под суд попали двое браконьеров.
11:44   В августе предприниматели вернули жителям Норильска почти полмиллиона рублей за некачественные товары и услуги. 10:20   В полиции Норильска подвели итоги профилактической работы в сфере алкогольного законодательства.
10:02   Быстринский ГОК получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

 11 сентября 2018 
17:47   Потанин: «Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы успешно реализован» 17:18   После Божественной литургии, которую отслужил сегодня Патриарх всея Руси Кирилл в новом норильском храме, его Святейшество обратился к прихожанам с Первосвятительским словом.
16:40   Сегодня завершился визит патриарха Кирилла в одну из самых северных епархий страны - Норильскую. 16:12   Что? Где? Когда? Для кого? Любая благотворительная акция норильчан может пройти под эгидой Содружества Добрых Городов.
14:36   Около 900 норильчан приняли участие в легкоатлетическом пробеге «Кросс нации - 2018». 14:30   Полпред президента и глава Норильска обсудили социально-экономическое развитие города.
12:19   В Норильске прошел международный турнир по смешанным боевым единоборствам (MMA) FIGHT AMBITIONS. Центральным боем вечера стало противостояние россиянина Николая Маркова и бразильца Сержио Соуза. 12:06   Площадь нового храмового комплекса на Мира, 6, составляет 450 квадратных метров.
11:27   В Норильске освятили храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. 10:00   Сергей Меняйло: "Серный проект" "Норникеля" будет содействовать выполнению поставленных главой государства задач в сфере экологической безопасности".
09:41   Полпред президента Сергей Меняйло посетил перинатальный центр в Норильске: «При строительстве объекта такого уровня нельзя игнорировать недоделки и несоответствия». 09:28   Александр Усс: «Народ всегда прав, и результат, который мы фиксируем на выборах, является правильным».

 10 сентября 2018 
20:52   Президент «Норникеля» дал старт серному проекту. Сегодня на площадке медного завода заложили камень под строительство нового подразделения компании 17:31   Президент «Норникеля» Владимир Потанин в ходе рабочего визита в Норильск посетил ВС-10 рудника «Скалистый», где строители достигли самой глубокой точки в Евразии.
17:03   После закладки камня на месте основания новой церкви патриарх посетил Свято-Троицкий храм в Талнахе и православный центр «Лествица». 16:19   В Норильске прошел «Осенний разгуляй», на котором сотрудники полиции и МЧС продемонстрировали спецтехнику.
16:07   Более 2000 многодетных семей Норильска получили сертификаты на краевой материнский (семейный) капитал. 15:29   В Норильске парень украл из бардачка припаркованной машины почти 300 тысяч рублей.
15:14   Иерархи Красноярской митрополии посетили мемориальный комплекс «Норильская Голгофа». 15:01   9 сентября на выборах губернатора Красноярского края победил Александр Усс.
14:52   Движение автотранспорта по Талнахской возобновляется в обычном режиме. 14:21   Ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка составляют в Норильске 16 135 рублей.
14:07   Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил столицу Таймыра. 12:41   Визит патриарха всея Руси в район Талнах завершен. Сейчас он направляется в Дудинку.
11:08   Состояние мужчины, которого в результате ДТП пронзила металлическая труба, оценивается сейчас врачами горбольницы как тяжёлое. 10:12   Сегодня святейший патриарх Кирилл освятит в Талнахе камень на месте будущего храма.
01:40   В Норильске подвели предварительные итоги выборов.

 9 сентября 2018 
22:06   В Норильск прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это второй визит Патриарха в наш город

 7 сентября 2018 
19:32   В Норильске продолжают благоустраивать детские игровые площадки




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