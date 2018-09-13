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13 сентября 2018, 13:11



Таймырским кочевникам будут начислять социальную пенсию.

Как отметила советник главы Таймыра Анфиса Никифорова, многие таймырцы, занимающиеся традиционными видами деятельности, не имеют стажа работы и, соответственно, им не может быть начислена трудовая пенсия. По данному вопросу поступало много обращений от жителей Хатангской тундры. «По инициативе главы муниципального района Сергея Ткаченко, который обсудил данный вопрос с начальником Управления Пенсионного фонда РФ по Таймырскому Долгано-Ненецкого муниципальному району (далее – УПРФ) Ольгой Ивановой, для коренных малочисленных жителей Таймыра предусмотрено начисление социальной пенсии», - пояснила Анфиса Никифорова.

Просмотров:72 Северянам из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущим кочевой или полукочевой образ жизни, при отсутствии трудового стажа будет начисляться социальная пенсия, размер которой на сегодняшний день составляет 8288 рублей.Как отметила советник главы Таймыра Анфиса Никифорова, многие таймырцы, занимающиеся традиционными видами деятельности, не имеют стажа работы и, соответственно, им не может быть начислена трудовая пенсия. По данному вопросу поступало много обращений от жителей Хатангской тундры.