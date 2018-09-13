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13 сентября 2018, 13:22



Норильские школьники Юнус Салманов и Эмильбек Саттаров изобрели дворники для очков и теперь отправятся на международный конкурс в Индонезию.

Россию представят 17 молодых изобретателей, в том числе и норильчане Юнус Салманов и Эмильбек Саттаров, которые стали победителями конкурса I Make, организованного компанией «Норникель». Ребята изобрели автоматическую систему очистки стекол в очках. А все началось с простой шутки о дворниках на очки. «Наше изобретение, коротко говоря, -это специальная насадка на очки, или дворники, - пояснил Юнус. - Мы хотим, чтобы наше устройство стало открытием международного масштаба, чтобы во всех странах люди могли гулять в небольшой дождь. Чтобы, заходя в магазин с мороза, не нужно было искать платочек и протирать линзы, а просто нажать на кнопку - и запотевшие стекла вновь станут чистыми». На достигнутом парни останавливаться не намеренны, они уже думают над новым проектом. «Мы планируем создать автоматическую ручку, которая пишет с помощью живой речи. Такая ручка помогла бы студентам, которые не успевают записывать все, что говорит преподаватель на лекции. Также писатели, создавая произведения, не теряли бы творческую мысль. Но у ручки сложный механизм и программный код», - рассуждает Эмильбек.

Просмотров:32 Воспитанники станции юных техников Норильска вошли в состав российской команды, которая с 19 по 22 сентября примет участие в V Международной выставке молодых изобретателей (Tne 5 International young inventors Award – IYIA 2018), включающей и международный конкурс. Всего в мероприятии примут участие более 300 школьников и студентов из 13 стран в возрасте от 6 до 19 лет.Россию представят 17 молодых изобретателей, в том числе и норильчане Юнус Салманов и Эмильбек Саттаров, которые стали победителями конкурса I Make, организованного компанией «Норникель».Ребята изобрели автоматическую систему очистки стекол в очках. А все началось с простой шутки о дворниках на очки.«Наше изобретение, коротко говоря, -это специальная насадка на очки, или дворники, - пояснил Юнус. - Мы хотим, чтобы наше устройство стало открытием международного масштаба, чтобы во всех странах люди могли гулять в небольшой дождь. Чтобы, заходя в магазин с мороза, не нужно было искать платочек и протирать линзы, а просто нажать на кнопку - и запотевшие стекла вновь станут чистыми».На достигнутом парни останавливаться не намеренны, они уже думают над новым проектом. «Мы планируем создать автоматическую ручку, которая пишет с помощью живой речи. Такая ручка помогла бы студентам, которые не успевают записывать все, что говорит преподаватель на лекции. Также писатели, создавая произведения, не теряли бы творческую мысль. Но у ручки сложный механизм и программный код», - рассуждает Эмильбек.