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13 сентября 2018, 14:24



Норильчанка Полина Никуличева, член сборной России по тхэквондо, стала серебряным и бронзовым призером двух крупных международных турниров.

Сразу же после Russian Open норильчанка отправилась в Атырау, Казахстан, где тхэквондисты выявляли сильнейших в первом открытом чемпионате Азии – также рейтинговый турнир G-1. Там она завоевала серебряную медаль. Первый бой Полина уверенно завершила в свою пользу. В полуфинале ей попалась мотивированная соперница из Казахстана, победа над которой стоила россиянке здоровья – перелом пястной кости руки. Тем не менее она решила продолжить выступление и в финале вышла против спортсменки из Узбекистана. Бой получился сложным, три раунда завершились вничью. В дополнительном четвертом раунде соперница провела результативный удар, который и решил исход поединка не в пользу россиянки. По словам тренера спортсменки, председателя таймырской федерации тхэквондо WT Норильска Сергея Никуличева, прошедшие выступления Полина может занести себе в зачет. Набрав очередные рейтинговые баллы, ей удалось продвинуться в гонке спортсменов для попадания на этапы ТОП-32, что в свою очередь позволяет участвовать в Гран-при и по итогам олимпийского цикла получить приглашение на Олимпийские игры. Впереди у норильчанки еще несколько крупных рейтинговых турниров, которые пройдут в Сербии в октябре и в Хорватии и Греции в ноябре. После этого, в декабре, Полина отправится в Рязань на чемпионат России. «Наша гонка продолжается. Сейчас нам важно восстановиться после травмы и найти средства для выезда на следующие соревнования», - отметил Сергей Никуличев.

Просмотров:129 Восьмой международный рейтинговый турнир G-1 Russian Open прошел в Москве. Полина Никуличева, выступившая в весовой категории 67 кг, в 1/8 финала одолела спортсменку из Новосибирска, в 1/4 финала – из Туниса. В полуфинале турнира она встретилась с серьезным соперником из Ростова-на-Дону, действующей чемпионкой России Полиной Хан. В упорном поединке Никуличева, к сожалению, уступила ростовчанке и, таким образом, стала только третьей в итоговом протоколе.Сразу же после Russian Open норильчанка отправилась в Атырау, Казахстан, где тхэквондисты выявляли сильнейших в первом открытом чемпионате Азии – также рейтинговый турнир G-1. Там она завоевала серебряную медаль. Первый бой Полина уверенно завершила в свою пользу. В полуфинале ей попалась мотивированная соперница из Казахстана, победа над которой стоила россиянке здоровья – перелом пястной кости руки. Тем не менее она решила продолжить выступление и в финале вышла против спортсменки из Узбекистана. Бой получился сложным, три раунда завершились вничью. В дополнительном четвертом раунде соперница провела результативный удар, который и решил исход поединка не в пользу россиянки.По словам тренера спортсменки, председателя таймырской федерации тхэквондо WT Норильска Сергея Никуличева, прошедшие выступления Полина может занести себе в зачет. Набрав очередные рейтинговые баллы, ей удалось продвинуться в гонке спортсменов для попадания на этапы ТОП-32, что в свою очередь позволяет участвовать в Гран-при и по итогам олимпийского цикла получить приглашение на Олимпийские игры.Впереди у норильчанки еще несколько крупных рейтинговых турниров, которые пройдут в Сербии в октябре и в Хорватии и Греции в ноябре. После этого, в декабре, Полина отправится в Рязань на чемпионат России.«Наша гонка продолжается. Сейчас нам важно восстановиться после травмы и найти средства для выезда на следующие соревнования», - отметил Сергей Никуличев.