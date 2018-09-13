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13 сентября 2018, 14:32



В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги производственной деятельности предприятий компании.

Талнахская обогатительная фабрика план по переработке сырья, производству никеля в никель-пирротиновом концентрате и меди в медном концентрате выполнила. На 100% выполнили производственные задания медный и Надеждинский металлургический заводы. На 4% металлурги превысили план по металлам платиновой группы. Цементный завод, рудник «Кайерканский», предприятие технологического железнодорожного транспорта, АТО «ЦАТК», ремонтники и строители отработали без замечаний и с хорошим качеством. В августе основным загрязнителем атмосферного воздуха в Норильске стал медный завод. В результате наступления неблагоприятных метеорологических условий режимы регулирования выбросов диоксида серы вводились на медном заводе 19 раз. С 31 августа по 3 сентября проведена комплексная остановка для проведения ремонтов на Талнахской фабрике, Надеждинском заводе, «Таймырском» и «Октябрьском» рудниках.

Просмотров:144 Горнорудные подразделения план по добыче руды и металлов в ней не выполнили. Запланированных показателей по объемам добычи достигли только рудники «Маяк» и «Комсомольский». Однако по содержанию никеля в добытой руде план выполнили только на «Маяке» и «Октябрьском». Что касается содержания меди в руде, план выполнили работники «Маяка». Погашение допущенного отставания предусмотрено графиками производства на оставшиеся до конца этого года месяцы, сообщил руководитель производственного управления ЗФ «Норникеля» Владислав Стешенко.Талнахская обогатительная фабрика план по переработке сырья, производству никеля в никель-пирротиновом концентрате и меди в медном концентрате выполнила.На 100% выполнили производственные задания медный и Надеждинский металлургический заводы. На 4% металлурги превысили план по металлам платиновой группы.Цементный завод, рудник «Кайерканский», предприятие технологического железнодорожного транспорта, АТО «ЦАТК», ремонтники и строители отработали без замечаний и с хорошим качеством.В августе основным загрязнителем атмосферного воздуха в Норильске стал медный завод. В результате наступления неблагоприятных метеорологических условий режимы регулирования выбросов диоксида серы вводились на медном заводе 19 раз.С 31 августа по 3 сентября проведена комплексная остановка для проведения ремонтов на Талнахской фабрике, Надеждинском заводе, «Таймырском» и «Октябрьском» рудниках.