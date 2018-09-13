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13 сентября 2018, 14:49



В Норильске полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на три года. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Просмотров:149 34-летий норильчанин хранил наркотик растительного происхождения с характерным запахом конопли в гараже. Сотрудники полиции изъяли его и направили на исследование, результаты которого показали, что это марихуана общей массой 25,12 гр. Также при личном досмотре у подозреваемого изъяли 0,802 гр. гашиша. Молодой мужчина пояснил, что хранил наркотики для собственного употребления.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на три года. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.