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13 сентября 2018, 15:01



Основная часть вакцин от гриппа для Норильска должна поступить на территорию до конца этой недели.

В крае продолжается вакцинация населения от гриппа. В этом году планируется привить 1 миллион 136 тысяч 855 человек, из них за счет средств федерального бюджета в рамках Национального календаря прививок - 1 млн 100 тыс. человек; за счет внебюджетных средств - 36 тысяч 855 человек. Охват населения при этом составит предположительно 42,7%. В НПР эта цифра традиционно колеблется в пределах 40-42 процентов. По сообщению министерства здравоохранения Красноярского края, на днях вакцины для детей и взрослых уже поступили в Игарку, Туруханск, Идру, Краснотуранск, Кодинск, Каратузский район. Северные территории получат вакцину до конца текущей недели. Для Дудинки и Норильска вакцина распределена в полном объеме. Напомним, в рамках национального календаря прививок иммунизацию могут пройти дети с шести месяцев, учащиеся 1-11-х классов, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, жители края, подлежащие призыву на военную службу, а также с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением. Завершить вакцинацию детского населения планируется до 1 ноября, взрослого населения - до 15 ноября.

Просмотров:140 Первую партию, а именно 2400 вакцин, на прошлой неделе наш город уже получил и частично использовал ее по прямому назначении в день выборов губернатора Красноярского края, когда люди прививались от гриппа прямо в зданиях участковых избирательных комиссий.В крае продолжается вакцинация населения от гриппа. В этом году планируется привить 1 миллион 136 тысяч 855 человек, из них за счет средств федерального бюджета в рамках Национального календаря прививок - 1 млн 100 тыс. человек; за счет внебюджетных средств - 36 тысяч 855 человек. Охват населения при этом составит предположительно 42,7%. В НПР эта цифра традиционно колеблется в пределах 40-42 процентов.По сообщению министерства здравоохранения Красноярского края, на днях вакцины для детей и взрослых уже поступили в Игарку, Туруханск, Идру, Краснотуранск, Кодинск, Каратузский район. Северные территории получат вакцину до конца текущей недели. Для Дудинки и Норильска вакцина распределена в полном объеме.Напомним, в рамках национального календаря прививок иммунизацию могут пройти дети с шести месяцев, учащиеся 1-11-х классов, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, жители края, подлежащие призыву на военную службу, а также с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.Завершить вакцинацию детского населения планируется до 1 ноября, взрослого населения - до 15 ноября.