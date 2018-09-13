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Патриарх в Норильске

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
13 сентября 2018, 15:28

В эти выходные в Норильске определится обладатель традиционного Кубка «Заполярной правды» по футболу.


В субботу, 15 сентября, на стадионе «Заполярник» будут сыграны полуфинальные матчи: «Механик» - «Алания» (начало в 12.00) и СКГМИ – «Туран» (14.00). А уже в воскресенье, 16 сентября, там же состоятся завершающие встречи: в 12.00 – игра за третье место, в 14.00 – финал.
Напомним, что 38-й розыгрыш Кубка «Заполярной правды» стартовал 1 сентября с участием 15 сильнейших команд города. Действующим обладателем трофея является «Алания».

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    Список новостей

 13 сентября 2018 
18:21   И понесЛОСЬ… В Красноярске в минувшие выходные собрались неравнодушные сотрудники компании «Норникель». 17:54   В Норильске в реабилитационном центре «Виктория» через неделю возобновится пребывание детей в течение всего дня, прекращенное в связи с ремонтом кухни.
17:42   ДЮСШ-6 открыла новый спортивный сезон турниром по мини-футболу. 17:16   В Норильске подходят к завершению летние ремонты фасадов объектов муниципальной собственности.
16:59   Определены даты проведения операции «Снегоход». 16:48   В Норильске раньше срока завершен ремонт фасада здания реабилитационного центра «Виктория».
16:25   Очередной городской субботник в Норильске назначен на 15 сентября. 16:13   Состав МФК «Норильский никель» пополнился двумя новичками, один из них – лучший бомбардир прошлого сезона Суперлиги.
15:54   В Норильске из-за аварии на трубопроводе изменена схема движения городского транспорта. 15:32   Норильская детско-юношеская спортивная школа № 2 ведет набор детей 6-10 лет на отделения спортивной акробатики, спортивной гимнастики и прыжков на батуте.
15:28   В эти выходные в Норильске определится обладатель традиционного Кубка «Заполярной правды» по футболу. 15:01   Основная часть вакцин от гриппа для Норильска должна поступить на территорию до конца этой недели.
14:49   В Норильске полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении марихуаны. 14:32   В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги производственной деятельности предприятий компании.
14:24   Норильчанка Полина Никуличева, член сборной России по тхэквондо, стала серебряным и бронзовым призером двух крупных международных турниров. 13:22   Норильские школьники Юнус Салманов и Эмильбек Саттаров изобрели дворники для очков и теперь отправятся на международный конкурс в Индонезию.
13:11   Таймырским кочевникам будут начислять социальную пенсию. 13:02   Норильский музей примет участие в образовательном интенсиве в Московской школе управления СКОЛКОВО.
12:47   Сегодня утром Норильск опять остался без интернета. Очередной порыв кабеля произошел на волоконно-оптической линии связи на участке Игарка - Снежногорск. 10:19   Избирком признал выборы губернатора Красноярского края состоявшимися и действительными.
10:19   Амиран Мамуладзе представляет Норильск на ежегодном Всероссийском конкурсе «Народный участковый - 2018». Онлайн-голосование уже идет. 09:29   Сотрудники Таймырского краеведческого музея презентовали новый экскурсионный маршрут, который посвящен событиям, связанным с репрессиями 30-50-х годов ХХ столетия.
08:57   Глеб Воронов из Дудинки в составе российской команды примет участие в мировом конкурсе изобретений.

 12 сентября 2018 
18:57   В Норильске подвели итоги голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Всего в анкетировании приняли участие около 11 тысяч человек. 17:54   Обедай, воробей! В сквере Музея Норильска появились новые кормушки для воробьев и других птиц, залетающих в центральную часть нашего города.
17:30   Работники ООО «Норд-Даймонд» начали получать задержанную зарплату благодаря вмешательству прокуратуры Норильска. 16:36   В Красноярском крае меры социальной поддержки для ветеранов и пенсионеров могут быть сохранены и для граждан предпенсионного возраста.
15:58   На Таймыре «Единая Россия» одержала уверенную победу на выборах. 15:54   Сенатор Андрей Клишас прокомментировал законопроект о поиске людей.
14:46   В выходные в Норильском колледже искусств откроется творческая мастерская «Олюко (олененок)». 13:00   Норильские дзюдоисты успешно выступили на первенстве Красноярского края среди юниоров. В их копилке одно золото, серебро и две бронзы.
12:15   Несогласованные полеты квадрокоптера могут стоить его владельцам кругленькой суммы, а в некоторых случаях и свободы. 11:59   Миллион рублей за осетра. В Норильске под суд попали двое браконьеров.
11:44   В августе предприниматели вернули жителям Норильска почти полмиллиона рублей за некачественные товары и услуги. 10:20   В полиции Норильска подвели итоги профилактической работы в сфере алкогольного законодательства.
10:02   Быстринский ГОК получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

 11 сентября 2018 
17:47   Потанин: «Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы успешно реализован» 17:18   После Божественной литургии, которую отслужил сегодня Патриарх всея Руси Кирилл в новом норильском храме, его Святейшество обратился к прихожанам с Первосвятительским словом.
16:40   Сегодня завершился визит патриарха Кирилла в одну из самых северных епархий страны - Норильскую. 16:12   Что? Где? Когда? Для кого? Любая благотворительная акция норильчан может пройти под эгидой Содружества Добрых Городов.
14:36   Около 900 норильчан приняли участие в легкоатлетическом пробеге «Кросс нации - 2018». 14:30   Полпред президента и глава Норильска обсудили социально-экономическое развитие города.
12:19   В Норильске прошел международный турнир по смешанным боевым единоборствам (MMA) FIGHT AMBITIONS. Центральным боем вечера стало противостояние россиянина Николая Маркова и бразильца Сержио Соуза. 12:06   Площадь нового храмового комплекса на Мира, 6, составляет 450 квадратных метров.
11:27   В Норильске освятили храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. 10:00   Сергей Меняйло: "Серный проект" "Норникеля" будет содействовать выполнению поставленных главой государства задач в сфере экологической безопасности".
09:41   Полпред президента Сергей Меняйло посетил перинатальный центр в Норильске: «При строительстве объекта такого уровня нельзя игнорировать недоделки и несоответствия». 09:28   Александр Усс: «Народ всегда прав, и результат, который мы фиксируем на выборах, является правильным».

 10 сентября 2018 
20:52   Президент «Норникеля» дал старт серному проекту. Сегодня на площадке медного завода заложили камень под строительство нового подразделения компании 17:31   Президент «Норникеля» Владимир Потанин в ходе рабочего визита в Норильск посетил ВС-10 рудника «Скалистый», где строители достигли самой глубокой точки в Евразии.




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