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13 сентября 2018, 15:28



В эти выходные в Норильске определится обладатель традиционного Кубка «Заполярной правды» по футболу.

Напомним, что 38-й розыгрыш Кубка «Заполярной правды» стартовал 1 сентября с участием 15 сильнейших команд города. Действующим обладателем трофея является «Алания».

Просмотров:115 В субботу, 15 сентября, на стадионе «Заполярник» будут сыграны полуфинальные матчи: «Механик» - «Алания» (начало в 12.00) и СКГМИ – «Туран» (14.00). А уже в воскресенье, 16 сентября, там же состоятся завершающие встречи: в 12.00 – игра за третье место, в 14.00 – финал.Напомним, что 38-й розыгрыш Кубка «Заполярной правды» стартовал 1 сентября с участием 15 сильнейших команд города. Действующим обладателем трофея является «Алания».