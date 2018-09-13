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13 сентября 2018, 15:32



Норильская детско-юношеская спортивная школа № 2 ведет набор детей 6-10 лет на отделения спортивной акробатики, спортивной гимнастики и прыжков на батуте.

Кроме того, ДЮСШ-2 ведет прием заявок на участие в спортивном мероприятии в рамках всероссийской акции «Я выбираю спорт!», которая состоится 29 сентября. По словам организаторов, каждый ребенок в возрасте от пяти до девяти лет, вне зависимости от физических данных и спортивной подготовки, сможет попробовать свои силы в гимнастических видах спорта, представленных в спортивной школе. Родители смогут пообщаться с опытными тренерами-преподавателями города, получить консультацию по поводу спортивной ориентации ребенка. Детей и родителей ждет увлекательная спортивная программа, показательные выступления призеров краевых и региональных соревнований.

Просмотров:155 Просмотр детей ведется по адресу: Ленинский проспект, 11. Подробную информацию можно узнать по телефону 46-05-79.Кроме того, ДЮСШ-2 ведет прием заявок на участие в спортивном мероприятии в рамках всероссийской акции «Я выбираю спорт!», которая состоится 29 сентября. По словам организаторов, каждый ребенок в возрасте от пяти до девяти лет, вне зависимости от физических данных и спортивной подготовки, сможет попробовать свои силы в гимнастических видах спорта, представленных в спортивной школе. Родители смогут пообщаться с опытными тренерами-преподавателями города, получить консультацию по поводу спортивной ориентации ребенка. Детей и родителей ждет увлекательная спортивная программа, показательные выступления призеров краевых и региональных соревнований.