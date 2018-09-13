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13 сентября 2018, 15:54



В Норильске из-за аварии на трубопроводе изменена схема движения городского транспорта.



Просмотров:192 Проехать в Старый город по ул. Октябрьской невозможно. В связи с этим движение автобусов по маршрутам 2, 11, 12, 16а, б осуществляется в объезд по улицам 50 лет Октября и Энергетической и далее по установленному маршруту.