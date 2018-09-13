Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 сентября 2018, 16:13



Состав МФК «Норильский никель» пополнился двумя новичками, один из них – лучший бомбардир прошлого сезона Суперлиги.

Напомним, что ранее контракт с МФК «Норильский никель» подписал главный тренер Евгений Куксевич, в прошлом сезоне работавший в «Сибиряке». Также добавим, что 14-15 сентября в рамках третьего тура Суперлиги норильчане на выезде сыграют против дебютанта – БЛиК (Нефтеюганск). Пока что у «Норникеля» ни одного набранного очка в двух проведенных матчах, при этом встреча прошлого тура с КПРФ была перенесена.

Просмотров:114 В заполярный клуб перешли Руслан Кудзиев и Павел Соколов, ранее выступавшие за серебряного призера прошедшего чемпионата команду «Сибиряк». При этом в сезоне 2017/2018 Кудзиев стал лучшим бомбардиром лиги, забив 48 голов в 40 играх. Всего за три года выступлений за новосибирцев игрок отличился 104 раза в 140 проведенных встречах. В этом сезоне нападающий также успел забить 13 голов в четырех играх за «Сибиряк». На счету Соколова в прошлом чемпионате 16 голов в 36 играх, а в нынешнем розыгрыше – три гола. В новом клубе Кудзиев и Соколов будут выступать под игровыми номерами 99 и 33 соответственно. Новички присоединятся к команде после выходных.Напомним, что ранее контракт с МФК «Норильский никель» подписал главный тренер Евгений Куксевич, в прошлом сезоне работавший в «Сибиряке».Также добавим, что 14-15 сентября в рамках третьего тура Суперлиги норильчане на выезде сыграют против дебютанта – БЛиК (Нефтеюганск).Пока что у «Норникеля» ни одного набранного очка в двух проведенных матчах, при этом встреча прошлого тура с КПРФ была перенесена.