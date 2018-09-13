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13 сентября 2018, 16:25



Очередной городской субботник в Норильске назначен на 15 сентября.

Сейчас в городе полным ходом идет подготовка к предстоящему мероприятию. На газоны завозится грунт, производится выемка саженцев. Начнется общегородской субботник по озеленению 15 сентября в 9 часов.

Просмотров:127 В эту субботу горожане продолжат озеленять газоны и скверы. Субботник объявлен общегородским и пройдет согласно совместному решению администрации города и Заполярного филиала «Норникеля». В нем примут участие работники муниципальных учреждений и компании. За каждой организацией закреплен свой участок.Сейчас в городе полным ходом идет подготовка к предстоящему мероприятию. На газоны завозится грунт, производится выемка саженцев. Начнется общегородской субботник по озеленению 15 сентября в 9 часов.