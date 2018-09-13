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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:21 И понесЛОСЬ… В Красноярске в минувшие выходные собрались неравнодушные сотрудники компании «Норникель».
17:54 В Норильске в реабилитационном центре «Виктория» через неделю возобновится пребывание детей в течение всего дня, прекращенное в связи с ремонтом кухни.
17:42 ДЮСШ-6 открыла новый спортивный сезон турниром по мини-футболу.
17:16 В Норильске подходят к завершению летние ремонты фасадов объектов муниципальной собственности.
16:59 Определены даты проведения операции «Снегоход».
16:48 В Норильске раньше срока завершен ремонт фасада здания реабилитационного центра «Виктория».
16:25 Очередной городской субботник в Норильске назначен на 15 сентября.
16:13 Состав МФК «Норильский никель» пополнился двумя новичками, один из них – лучший бомбардир прошлого сезона Суперлиги.
15:54 В Норильске из-за аварии на трубопроводе изменена схема движения городского транспорта.
15:32 Норильская детско-юношеская спортивная школа № 2 ведет набор детей 6-10 лет на отделения спортивной акробатики, спортивной гимнастики и прыжков на батуте.
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