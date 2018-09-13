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13 сентября 2018, 16:48



В Норильске раньше срока завершен ремонт фасада здания реабилитационного центра «Виктория».

Выполняя ремонт, сначала полностью отбили старую штукатурку и устроили теплоизоляционный слой. Затем фасад оштукатурили и покрасили в несколько цветов. При этом слишком яркую краску не использовали намеренно, предпочтение отдали теплым, спокойным тонам. Срок сдачи по контракту - 14 сентября, но подрядчику удалось справиться с задачей чуть раньше. Как рассказал начальник УКРиС Дмитрий Самородов, самым трудоемким процессом стало нанесение штукатурного слоя – из-за дождей несколько увеличилось время высыхания. В итоге же все работы выполнены не только быстро, но и качественно. Гарантийный срок, как и при ремонте других объектов муниципальной собственности, - два года. Отметил Самородов и то, что ремонт проводился в строгом соответствии с техникой безопасности - были выставлены леса, все входы и выходы были ограждены, что позволило детям-инвалидам посещать центр и в период ремонта фасада.

Просмотров:145 Реабилитационный центр «Виктория», предназначенный для пребывания детей-инвалидов, открылся в этом здании после его реконструкции в 2002 году. С тех пор ремонтов здесь не проводилось. Нынешний обновленный фасад обошелся городской казне в 11 млн рублей.Выполняя ремонт, сначала полностью отбили старую штукатурку и устроили теплоизоляционный слой. Затем фасад оштукатурили и покрасили в несколько цветов. При этом слишком яркую краску не использовали намеренно, предпочтение отдали теплым, спокойным тонам. Срок сдачи по контракту - 14 сентября, но подрядчику удалось справиться с задачей чуть раньше.Как рассказал начальник УКРиС Дмитрий Самородов, самым трудоемким процессом стало нанесение штукатурного слоя – из-за дождей несколько увеличилось время высыхания. В итоге же все работы выполнены не только быстро, но и качественно. Гарантийный срок, как и при ремонте других объектов муниципальной собственности, - два года.Отметил Самородов и то, что ремонт проводился в строгом соответствии с техникой безопасности - были выставлены леса, все входы и выходы были ограждены, что позволило детям-инвалидам посещать центр и в период ремонта фасада.