13 сентября 2018, 16:59



Определены даты проведения операции «Снегоход».

В целях усиления надзора за соблюдением правил эксплуатации внедорожных мотосредств службой по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники совместно с подразделениями ГИБДД на территории Красноярского края будет проводиться операция «Снегоход». Первый этап продлится с 27 октября по 5 ноября 2018 года, второй - с 23 февраля по 18 марта 2019 года.