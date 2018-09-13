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13 сентября 2018, 17:16



В Норильске подходят к завершению летние ремонты фасадов объектов муниципальной собственности.

Ремонт фасада здания первого корпуса гимназии № 5 на ул. Б. Хмельницкого был завершен год назад. Но сегодня там полным ходом идет устранение замечаний в рамках гарантийных обязательств - то есть недочеты, выявленные в ходе эксплуатации объекта, будут исправлены.

Просмотров:157 Так, здание ДФК подготовлено к покраске, и подрядчик уже приступил к этому завершающему этапу работ. Заканчивается окраска фасадов здания интерната № 2 и городской бани. И, как заверил начальник УКРиС Дмитрий Самородов, к концу сентября все эти фасады будут полностью отремонтированы.Ремонт фасада здания первого корпуса гимназии № 5 на ул. Б. Хмельницкого был завершен год назад. Но сегодня там полным ходом идет устранение замечаний в рамках гарантийных обязательств - то есть недочеты, выявленные в ходе эксплуатации объекта, будут исправлены.