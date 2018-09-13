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13 сентября 2018, 17:42



ДЮСШ-6 открыла новый спортивный сезон турниром по мини-футболу.

В матче за третье место победу праздновала команда «Интер», переигравшая «Никель» - 2:1. Победителями же стали игроки команды «Север», обыгравшие «Заполярник» в серии послематчевых пенальти. Победители и призеры получили кубки, медали и памятные призы от управления по спорту администрации Норильска. Кроме того, по итогам соревнований индивидуальными наградами были отмечены Захар Загуменнов («Никель»), Дмитрий Жорин («Интер»), Батыр Фаттахов («Заполярник») и Артем Хлюпин («Север»). Также добавим, что в субботу, 15 сентября, на «Заполярнике» стартует первенство Норильска по футболу среди юношей 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения. В двух возрастных группах примут участие пять и четыре команды соответственно. Игры продлятся до 22 сентября.

Просмотров:140 Соревнования прошли на стадионе «Заполярник» с участием четырех команд 2005-2006 годов рождения по системе плей-офф.В матче за третье место победу праздновала команда «Интер», переигравшая «Никель» - 2:1. Победителями же стали игроки команды «Север», обыгравшие «Заполярник» в серии послематчевых пенальти. Победители и призеры получили кубки, медали и памятные призы от управления по спорту администрации Норильска.Кроме того, по итогам соревнований индивидуальными наградами были отмечены Захар Загуменнов («Никель»), Дмитрий Жорин («Интер»), Батыр Фаттахов («Заполярник») и Артем Хлюпин («Север»).Также добавим, что в субботу, 15 сентября, на «Заполярнике» стартует первенство Норильска по футболу среди юношей 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения. В двух возрастных группах примут участие пять и четыре команды соответственно. Игры продлятся до 22 сентября.