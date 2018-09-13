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Патриарх в Норильске

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
13 сентября 2018, 17:54

В Норильске в реабилитационном центре «Виктория» через неделю возобновится пребывание детей в течение всего дня, прекращенное в связи с ремонтом кухни.


С 25 июня дети-инвалиды могли находиться в реабилитационном центре не более четырех часов в день, так как из-за ремонта пищеблока не было возможности их кормить. Сегодня идет процесс подготовки отремонтированной кухни к эксплуатации, и уже через неделю она должна начать работать.
Стоит отметить, что по плану кухня должна была быть отремонтирована к 28 сентября плюс дни на приемку качества, но норильской компании «Артель», выполняющей работы, удалось закончить их значительно раньше. Сумма контракта составила 1 млн 700 рублей.
Отремонтировать пищеблок предписал Роспотребнадзор, выявив сколы на плитке, покрывающей стены помещения. Помимо плитки на кухне заменили потолочное покрытие, выровняли полы.
Директор «Виктории» Евгения Баранова отметила, что впервые со дня открытия центра в 2002 году пришлось приостановить обслуживание детей в полном объеме. Но родители, понимая всю важность проводимого ремонта, не роптали. Также Баранова отметила, что ремонтники постарались организовать работу так, чтобы совершенно не мешать посетителям. «Мы их не видели и не слышали, каждый спокойно занимался своим делом», - подчеркнула она.

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