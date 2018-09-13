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Патриарх в Норильске

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
13 сентября 2018, 18:21

И понесЛОСЬ… В Красноярске в минувшие выходные собрались неравнодушные сотрудники компании «Норникель».


Экологический марафон «Понеслось» собирает активистов движения уже в третий раз. В этом году марафон был приурочен к Году волонтера в России. Изначально программа задумывалась для сотрудников корпорации, но сейчас к ней примкнули местные жители и экологические добровольцы из Норильска, Красноярска, Дудинки, Мончегорска, Заполярного, пгт. Никель, Читы и Москвы.
Саяна Непомнящих из поселка Светлогорск, от которого до Норильска можно долететь только на вертолете, занимается волонтерством сколько себя помнит. Эта хрупкая с виду девушка работает инженером водно-энергетических режимов и следит за потоками энергии, поставляемой в Норильск. Саяна начала свою волонтерскую деятельность еще в детстве с бездомных котят, которых приносила домой. Потом в институте организовывала концерт помощи по сбору средств для девушки, больной онкологическим заболеванием, помогала собрать игрушки детям-сиротам и вещи погорельцам.
«Через знакомых узнала, что в «Норникеле» проводится волонтерская деятельность, и плюс еще была рассылка по корпоративной почте. Я по жизни волонтер и решила поучаствовать. Сейчас уже в рамках программы «Понеслось» занимаюсь экологическими проектами. Мы высаживали ели на территории нашего поселка, сделали газон», - рассказывает волонтер.
Кульминация экомарафона, который проходил в городах «Норникеля» на протяжении пяти месяцев состоялась в фанпарке «Бобровый лог». На три дня сюда приехали лидеры региональных дружин. Среди них представители самых разных профессий: инженеры, горняки, кладовщики, топ-менеджеры и рабочие предприятий. Все они благоустраивали фанпарк «Бобровый лог»: строили экотропу из бревен, красили таблички, высаживали кустарники и устанавливали информационные щиты.
«Корпоративное волонтерство стало абсолютно незыблемой частью волонтерства вообще. Эта инициатива абсолютно искренняя, и она нацелена на практический результат. Здесь нельзя использовать термин лучшая практика, но есть понятие вдохновляющий опыт. И проект «Норникеля» – вдохновляющий опыт для всей страны. И огромное количество людей и компаний сейчас подхватывают эту идею, смотрят, как это развивается здесь, в разных городах компании и берут этот опыт и развивают у себя. Проект «Понеслось» уже состоялся и признан, он уже получил не одну награду. Кстати, выиграл у нас премию чемпиона добрых дел, которую мы ежегодно проводим», - отметил первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалев.
В этом году марафон проходит с мая по сентябрь с рекордным количеством участников – 400 человек из 44 команд. Все они активные инициативные сотрудники, которые пришли в проект на добровольных началах.
«Программа открыта к предложениям наших корпоративных волонтеров. И мы договорились о том, что мы совсем не используем административный ресурс, и, глядя на цифры волонтеров, которые у нас есть, скорость движения по программе нас полностью устраивает. Устойчиво как бульдозер мы движемся вперед. Количество команд стало больше, и энтузиазма стало больше, и оказалось, что это востребовано и ценно нашими сотрудниками», - рассказывает начальник управления благотворительных программ «Норникеля» Игорь Сухотин.
Финальной точкой экологического действа стал спектакль «Путевые заметки Андрея Урганта о волонтерах «Норникеля». Его уникальность в том, что его исполняли сами сотрудники компании по мотивам реальных проведенных ими акций. Над постановкой работала профессиональная театральная команда из Санкт-Петербурга – режиссер Иван Головин и идейный вдохновитель Андрей Ургант.
«Здесь такая хорошая связь, этот год в России объявлен годом волонтера, следующий год объявлен годом театра. Я думаю премьера в Москве, наверное, будет в декабре. Все истории разные, какие-то были про смыслы, какие-то про эмоции. За каждым актером стоит 10-30 человек команды, здесь собрались лидеры. И будущее у экослета точно есть», - заключил Игорь Сухотин.
Как признаются сами участники слета, для них экомарафон не заканчивается, а только начинается. Ведь впереди у них еще много добрых дел.

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