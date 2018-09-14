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14 сентября 2018, 10:43



В Норильске полицейские в рамках акции «Дети России» проводят в школах профилактические беседы с подростками.

Цель операции – пропаганда здорового образа жизни, формирование негативного отношения к наркотикам и их распространителям, а также научить ребят вести себя в общественных местах, соблюдать дисциплину и порядок в школе, предупредить их об опасности необдуманных действий, свойственных подростковому возрасту, которые впоследствии могут привести к совершению правонарушений и преступлений. Сотрудники полиции рассказывают об основных аспектах профилактики наркомании и противодействия наркопреступности. Михаил Незнанов беседует с ребятами о губительном воздействии наркотических веществ на человека, напоминает об уголовной и административной ответственности за незаконный оборот и употребление наркотиков. Вместе с ребятами полицейские разбирают различные сложные жизненные ситуации, в которые может попасть подросток и которые впоследствии могут привести к совершению правонарушений и преступлений.

Просмотров:99 Встречи проводят инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с сотрудником отдела наркоконтроля отдела МВД России по г. Норильску Михаилом Незнановым.Цель операции – пропаганда здорового образа жизни, формирование негативного отношения к наркотикам и их распространителям, а также научить ребят вести себя в общественных местах, соблюдать дисциплину и порядок в школе, предупредить их об опасности необдуманных действий, свойственных подростковому возрасту, которые впоследствии могут привести к совершению правонарушений и преступлений.Сотрудники полиции рассказывают об основных аспектах профилактики наркомании и противодействия наркопреступности. Михаил Незнанов беседует с ребятами о губительном воздействии наркотических веществ на человека, напоминает об уголовной и административной ответственности за незаконный оборот и употребление наркотиков.Вместе с ребятами полицейские разбирают различные сложные жизненные ситуации, в которые может попасть подросток и которые впоследствии могут привести к совершению правонарушений и преступлений.