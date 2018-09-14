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14 сентября 2018, 13:15



Осторожно мошенники: житель Норильска перевел неизвестному 18 000 рублей в счет покупки двигателя на автомобиль

В настоящее время по данному факту проводится проверка, данные злоумышленника устанавливаются. Полицейские предупреждают, при оплате услуг через интернет-сайты, необходимо быть особенно внимательным. Прежде чем переводить денежные средства неизвестным лицам или организациям необходимо убедится в надежности и честности продавца.

Просмотров:39 Накануне в дежурную часть Отдела МВД России по г. Норильску обратился мужчина, который сообщил, что решил приобрести на одном из интернет-сайтов двигатель для автомобиля. Потерпевший перечислил 18 000 рублей неизвестному за желаемый товар, после чего злоумышленник перестал выходить на связь.В настоящее время по данному факту проводится проверка, данные злоумышленника устанавливаются.Полицейские предупреждают, при оплате услуг через интернет-сайты, необходимо быть особенно внимательным. Прежде чем переводить денежные средства неизвестным лицам или организациям необходимо убедится в надежности и честности продавца.