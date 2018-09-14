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14 сентября 2018, 13:19



В Норильске задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в хранении запрещенных веществ

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, хранение, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Просмотров:26 Накануне сотрудники отдела наркоконтроля Отдела МВД России по г. Норильску возле подъезда одного из домов по ул. Талнахской задержали 36-летнего мужчину, у которого в ходе личного досмотра было обнаружено наркотическое средство общей массой 1,222 грамма.В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, хранение, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.