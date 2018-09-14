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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
13:19 В Норильске задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в хранении запрещенных веществ
13:15 Осторожно мошенники: житель Норильска перевел неизвестному 18 000 рублей в счет покупки двигателя на автомобиль
10:43 В Норильске полицейские в рамках акции «Дети России» проводят в школах профилактические беседы с подростками.
18:21 И понесЛОСЬ… В Красноярске в минувшие выходные собрались неравнодушные сотрудники компании «Норникель».
17:54 В Норильске в реабилитационном центре «Виктория» через неделю возобновится пребывание детей в течение всего дня, прекращенное в связи с ремонтом кухни.
17:42 ДЮСШ-6 открыла новый спортивный сезон турниром по мини-футболу.
17:16 В Норильске подходят к завершению летние ремонты фасадов объектов муниципальной собственности.
16:59 Определены даты проведения операции «Снегоход».
16:48 В Норильске раньше срока завершен ремонт фасада здания реабилитационного центра «Виктория».
16:25 Очередной городской субботник в Норильске назначен на 15 сентября.
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