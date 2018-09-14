Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 сентября 2018, 14:26



В Норильске завершается ремонт километрового участка Юго-Западной объездной дороги.

Полностью ремонтные работы, к которым приступили в конце июля, планируется завершить в понедельник. На сегодняшний день объект готов примерно на 90%, осталось уложить около трети верхнего слоя покрытия, выполнить укрепление обочин и установить дорожные знаки. Ремонт километрового участка объездной дороги обошелся городской казне в 63 млн рублей. «Эту дорогу строили в 1960-х годах, и с тех пор она ни разу капитально не ремонтировалась, хотя нагрузки на нее увеличивались. Поскольку по ней ездят большегрузные автомобили, она потребовала бОльшего вложения, чем, к примеру, другие дороги, по которым не ездят большегрузы. К подрядчику, «ИЛАН-Норильск», у нас замечаний нет», - отметил начальник технического отдела МКУ «Норильскавтодор» Сергей Бойцов.

Просмотров:182 Строители заменили так называемую дорожную одежду, которая состоит из двухслойного основания – 15 см нижнего слоя из щебеночно-песчанной смеси и 7 см верхнего слоя из высокопористой асфальтобетонной смеси. Верхнее покрытие дороги также состоит из двух слоев – семисантиметровый нижний слой из пористого асфальтобетона и пятисантиметровый верхний слой из плотного мелкозернистого асфальтобетона. Кроме того, во время ремонта дороги было обновлено четыре искусственных водопропускных сооружения: старые железобетонные трубы заменили новыми гофрированными металлическими с толщенной стенки в 4 мм. Также на участке дороги поработали над кюветами, демонтировали эстакаду, которая находилась в аварийном состоянии, смонтировали две автобусные остановки.Полностью ремонтные работы, к которым приступили в конце июля, планируется завершить в понедельник. На сегодняшний день объект готов примерно на 90%, осталось уложить около трети верхнего слоя покрытия, выполнить укрепление обочин и установить дорожные знаки.Ремонт километрового участка объездной дороги обошелся городской казне в 63 млн рублей.«Эту дорогу строили в 1960-х годах, и с тех пор она ни разу капитально не ремонтировалась, хотя нагрузки на нее увеличивались. Поскольку по ней ездят большегрузные автомобили, она потребовала бОльшего вложения, чем, к примеру, другие дороги, по которым не ездят большегрузы. К подрядчику, «ИЛАН-Норильск», у нас замечаний нет», - отметил начальник технического отдела МКУ «Норильскавтодор» Сергей Бойцов.