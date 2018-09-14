Фото новости:

Патриарх в Норильске

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
14 сентября 2018, 14:39

Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов подписал распоряжение о созыве чрезвычайной сессии Законодательного собрания.


Она состоится 18 сентября 2018 года. В перечне пять вопросов: о вступлении в должность губернатора Красноярского края А. В. Усса; о проекте закона края «О внесении изменений в отдельные законы края в части сохранения мер социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (мужчинам и женщинам соответственно)»; о проекте закона края «О внесении изменений в статью 4 Закона края «О транспортном налоге»; о досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного собрания Красноярского края Н. В. Трикмана; о внесении изменения в состав комитета по безопасности и защите прав граждан Законодательного собрания Красноярского края.
Чрезвычайность сессии обусловлена положениями статьи 69 Устава Красноярского края и статьи 11 Регламента Законодательного собрания. В Основном законе края, в частности, говорится: «В течение календарного года проводятся две очередные сессии Законодательного Собрания: первая — с 20 января по 20 июля, вторая — с 20 сентября по 30 декабря. В межсессионные периоды — с 31 декабря по 19 января и с 21 июля по 19 сентября председатель Законодательного Собрания края обязан созвать чрезвычайную сессию Собрания, если с мотивированным требованием об этом, содержащим также указание на повестку дня, к нему обратится не менее чем четвертая часть депутатов от их общего установленного для Собрания числа либо Губернатор края. Чрезвычайная сессия подлежит немедленному закрытию после исчерпания повестки дня, для рассмотрения которой она созывалась».

Просмотров:146
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 14 сентября 2018 
17:22   В Норильске отмечается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди социально адаптированных групп населения. 1,3% населения города состоит на учете с этим диагнозом 17:16   Подключиться к электрическим сетям жителям Норильска стало проще. Управление ЖКХ напоминает пользователям энергоресурсов о возможности подать ...
17:05   Норильск вступил в международную Ассоциацию мэров зимних городов мира. На Конференции организации, после нашей презентации, представители ... 16:33   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр.
16:08   Выставка этюдов по результатам пленэра «Норильский альбом: осеннее со-творение» откроется сегодня в выставочном зале Норильской детской художественной школы 14:47   В этот день 30 лет назад Норильск посещал Михаил Горбачев, первое лицо страны.
14:40   У норильского сестричества милосердия появился собственный сайт centrmilos.ru. 14:39   Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов подписал распоряжение о созыве чрезвычайной сессии Законодательного собрания.
14:26   В Норильске завершается ремонт километрового участка Юго-Западной объездной дороги. 13:19   В Норильске задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в хранении запрещенных веществ.
13:15   Осторожно: мошенники! Житель Норильска перевел неизвестному 18 000 рублей в счет покупки двигателя на автомобиль. 10:43   В Норильске полицейские в рамках акции «Дети России» проводят в школах профилактические беседы с подростками.

 13 сентября 2018 
18:21   И понесЛОСЬ… В Красноярске в минувшие выходные собрались неравнодушные сотрудники компании «Норникель». 17:54   В Норильске в реабилитационном центре «Виктория» через неделю возобновится пребывание детей в течение всего дня, прекращенное в связи с ремонтом кухни.
17:42   ДЮСШ-6 открыла новый спортивный сезон турниром по мини-футболу. 17:16   В Норильске подходят к завершению летние ремонты фасадов объектов муниципальной собственности.
16:59   Определены даты проведения операции «Снегоход». 16:48   В Норильске раньше срока завершен ремонт фасада здания реабилитационного центра «Виктория».
16:25   Очередной городской субботник в Норильске назначен на 15 сентября. 16:13   Состав МФК «Норильский никель» пополнился двумя новичками, один из них – лучший бомбардир прошлого сезона Суперлиги.
15:54   В Норильске из-за аварии на трубопроводе изменена схема движения городского транспорта. 15:32   Норильская детско-юношеская спортивная школа № 2 ведет набор детей 6-10 лет на отделения спортивной акробатики, спортивной гимнастики и прыжков на батуте.
15:28   В эти выходные в Норильске определится обладатель традиционного Кубка «Заполярной правды» по футболу. 15:01   Основная часть вакцин от гриппа для Норильска должна поступить на территорию до конца этой недели.
14:49   В Норильске полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении марихуаны. 14:32   В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги производственной деятельности предприятий компании.
14:24   Норильчанка Полина Никуличева, член сборной России по тхэквондо, стала серебряным и бронзовым призером двух крупных международных турниров. 13:22   Норильские школьники Юнус Салманов и Эмильбек Саттаров изобрели дворники для очков и теперь отправятся на международный конкурс в Индонезию.
13:11   Таймырским кочевникам будут начислять социальную пенсию. 13:02   Норильский музей примет участие в образовательном интенсиве в Московской школе управления СКОЛКОВО.
12:47   Сегодня утром Норильск опять остался без интернета. Очередной порыв кабеля произошел на волоконно-оптической линии связи на участке Игарка - Снежногорск. 10:19   Избирком признал выборы губернатора Красноярского края состоявшимися и действительными.
10:19   Амиран Мамуладзе представляет Норильск на ежегодном Всероссийском конкурсе «Народный участковый - 2018». Онлайн-голосование уже идет. 09:29   Сотрудники Таймырского краеведческого музея презентовали новый экскурсионный маршрут, который посвящен событиям, связанным с репрессиями 30-50-х годов ХХ столетия.
08:57   Глеб Воронов из Дудинки в составе российской команды примет участие в мировом конкурсе изобретений.

 12 сентября 2018 
18:57   В Норильске подвели итоги голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Всего в анкетировании приняли участие около 11 тысяч человек. 17:54   Обедай, воробей! В сквере Музея Норильска появились новые кормушки для воробьев и других птиц, залетающих в центральную часть нашего города.
17:30   Работники ООО «Норд-Даймонд» начали получать задержанную зарплату благодаря вмешательству прокуратуры Норильска. 16:36   В Красноярском крае меры социальной поддержки для ветеранов и пенсионеров могут быть сохранены и для граждан предпенсионного возраста.
15:58   На Таймыре «Единая Россия» одержала уверенную победу на выборах. 15:54   Сенатор Андрей Клишас прокомментировал законопроект о поиске людей.
14:46   В выходные в Норильском колледже искусств откроется творческая мастерская «Олюко (олененок)». 13:00   Норильские дзюдоисты успешно выступили на первенстве Красноярского края среди юниоров. В их копилке одно золото, серебро и две бронзы.
12:15   Несогласованные полеты квадрокоптера могут стоить его владельцам кругленькой суммы, а в некоторых случаях и свободы. 11:59   Миллион рублей за осетра. В Норильске под суд попали двое браконьеров.
11:44   В августе предприниматели вернули жителям Норильска почти полмиллиона рублей за некачественные товары и услуги. 10:20   В полиции Норильска подвели итоги профилактической работы в сфере алкогольного законодательства.
10:02   Быстринский ГОК получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

 11 сентября 2018 
17:47   Потанин: «Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы успешно реализован» 17:18   После Божественной литургии, которую отслужил сегодня Патриарх всея Руси Кирилл в новом норильском храме, его Святейшество обратился к прихожанам с Первосвятительским словом.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх