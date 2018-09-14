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14 сентября 2018, 14:39



Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов подписал распоряжение о созыве чрезвычайной сессии Законодательного собрания.

Чрезвычайность сессии обусловлена положениями статьи 69 Устава Красноярского края и статьи 11 Регламента Законодательного собрания. В Основном законе края, в частности, говорится: «В течение календарного года проводятся две очередные сессии Законодательного Собрания: первая — с 20 января по 20 июля, вторая — с 20 сентября по 30 декабря. В межсессионные периоды — с 31 декабря по 19 января и с 21 июля по 19 сентября председатель Законодательного Собрания края обязан созвать чрезвычайную сессию Собрания, если с мотивированным требованием об этом, содержащим также указание на повестку дня, к нему обратится не менее чем четвертая часть депутатов от их общего установленного для Собрания числа либо Губернатор края. Чрезвычайная сессия подлежит немедленному закрытию после исчерпания повестки дня, для рассмотрения которой она созывалась».

Просмотров:146 Она состоится 18 сентября 2018 года. В перечне пять вопросов: о вступлении в должность губернатора Красноярского края А. В. Усса; о проекте закона края «О внесении изменений в отдельные законы края в части сохранения мер социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (мужчинам и женщинам соответственно)»; о проекте закона края «О внесении изменений в статью 4 Закона края «О транспортном налоге»; о досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного собрания Красноярского края Н. В. Трикмана; о внесении изменения в состав комитета по безопасности и защите прав граждан Законодательного собрания Красноярского края.Чрезвычайность сессии обусловлена положениями статьи 69 Устава Красноярского края и статьи 11 Регламента Законодательного собрания. В Основном законе края, в частности, говорится: «В течение календарного года проводятся две очередные сессии Законодательного Собрания: первая — с 20 января по 20 июля, вторая — с 20 сентября по 30 декабря. В межсессионные периоды — с 31 декабря по 19 января и с 21 июля по 19 сентября председатель Законодательного Собрания края обязан созвать чрезвычайную сессию Собрания, если с мотивированным требованием об этом, содержащим также указание на повестку дня, к нему обратится не менее чем четвертая часть депутатов от их общего установленного для Собрания числа либо Губернатор края. Чрезвычайная сессия подлежит немедленному закрытию после исчерпания повестки дня, для рассмотрения которой она созывалась».