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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:22 В Норильске отмечается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди социально адаптированных групп населения. 1,3% населения города состоит на учете с этим диагнозом
17:16 Подключиться к электрическим сетям жителям Норильска стало проще. Управление ЖКХ напоминает пользователям энергоресурсов о возможности подать заявку на технологическое присоединение к электросетям через интернет
17:05 Норильск вступил в международную Ассоциацию мэров зимних городов мира. На Конференции организации, после нашей презентации, представители нескольких стран выразили желание сотрудничать с Норильском в различных направлениях
16:33 В Норильске возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр.
16:08 Выставка этюдов по результатам пленэра «Норильский альбом: осеннее со-творение» откроется сегодня в выставочном зале Норильской детской художественной школы
14:47 В этот день 30 лет назад Норильск посещал Михаил Горбачев, первое лицо страны.
14:40 У норильского сестричества милосердия появился собственный сайт centrmilos.ru.
14:39 Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов подписал распоряжение о созыве чрезвычайной сессии Законодательного собрания.
14:26 В Норильске завершается ремонт километрового участка Юго-Западной объездной дороги.
13:19 В Норильске задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в хранении запрещенных веществ.
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