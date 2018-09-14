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14 сентября 2018, 14:40



У норильского сестричества милосердия появился собственный сайт centrmilos.ru.

Напомним, сестричество милосердия осуществляет несколько функций. Это уход и духовная помощь пациентам онкологического отделения больницы в Оганере, духовная помощь беременным женщинам, матерям, новорожденным, оказание помощи в уходе за детьми, оставшимся без попечения родителей в норильской детской больнице, поддержка одиноких, престарелых и инвалидов в Комплексном центре социального обслуживания, адресная помощь маломобильным пожилым людям. Центр возрождает на территории традиции милосердия и благотворительности. Сестричек в бело-голубом одеянии можно увидеть на многих благотворительных акциях, например на ярмарках «Спешите делать добро». История центра берет свое начало с 2010 года, когда на базе Скорбященского собора образовалось сестричество милосердия во имя святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. «Служение людям стало основной целью для 15 сестер милосердия, которые объединили вокруг себя неравнодушных людей. К 2012 году количество добровольцев увеличилось, и это привело к необходимости создания местной общественной организации «Центр милосердия города Норильска». В 2013 году на базе центра заработал телефон милосердия - 400-112 (его номер похож на телефон службы спасения). По этому телефону в организацию поступают звонки с просьбами и предложениями от просителей и добровольцев. Однако центр постоянно нуждается в волонтерах и людях, готовых пожертвовать для наших подопечных время, ресурсы, внимание и бескорыстную помощь», - говорит руководитель центра Татьяна Ласточкина. На сайте Центра милосердия centrmilos.ru есть кнопка «Пожертвовать», нажав на нее, буквально за несколько шагов можно оказать посильную помощь малым и старым норильчанам, нуждающимся в нашей поддержке.

Просмотров:132 О его создании давно мечтала эта общественная организация, цель которой - безвозмездная помощь людям разных социальных статусов и возрастов, попавших в трудную жизненную ситуацию.Напомним, сестричество милосердия осуществляет несколько функций. Это уход и духовная помощь пациентам онкологического отделения больницы в Оганере, духовная помощь беременным женщинам, матерям, новорожденным, оказание помощи в уходе за детьми, оставшимся без попечения родителей в норильской детской больнице, поддержка одиноких, престарелых и инвалидов в Комплексном центре социального обслуживания, адресная помощь маломобильным пожилым людям.Центр возрождает на территории традиции милосердия и благотворительности. Сестричек в бело-голубом одеянии можно увидеть на многих благотворительных акциях, например на ярмарках «Спешите делать добро».История центра берет свое начало с 2010 года, когда на базе Скорбященского собора образовалось сестричество милосердия во имя святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой.«Служение людям стало основной целью для 15 сестер милосердия, которые объединили вокруг себя неравнодушных людей. К 2012 году количество добровольцев увеличилось, и это привело к необходимости создания местной общественной организации «Центр милосердия города Норильска». В 2013 году на базе центра заработал телефон милосердия - 400-112 (его номер похож на телефон службы спасения). По этому телефону в организацию поступают звонки с просьбами и предложениями от просителей и добровольцев. Однако центр постоянно нуждается в волонтерах и людях, готовых пожертвовать для наших подопечных время, ресурсы, внимание и бескорыстную помощь», - говорит руководитель центра Татьяна Ласточкина.На сайте Центра милосердия centrmilos.ru есть кнопка «Пожертвовать», нажав на нее, буквально за несколько шагов можно оказать посильную помощь малым и старым норильчанам, нуждающимся в нашей поддержке.