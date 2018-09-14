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14 сентября 2018, 14:47



В этот день 30 лет назад Норильск посещал Михаил Горбачев, первое лицо страны.

Первую остановку на целый час кортеж сделал в Кайеркане, затем - на заводе "ТИСМА". Следующим местом встречи с норильчанами стала площадка перед магазином «Карат». По воспоминаниям очевидцев, там собрались несколько сотен норильчан, желающих пообщаться с первым лицом страны. В универсаме № 3 на Талнахской, 30, Горбачев проверил продуктовый ассортимент, а затем вновь беседовал с людьми во дворе на ул. Талнахской, 68. Также генсек посетил «Надежду», где перед центральным АБК встретился с металлургами. Позднее Горбачев назовет эту поездку «головной болью» и запишет в рабочем дневнике, что в городе, дающем миллиардные прибыли государству, «безобразное положение с коммунальным хозяйством, транспортом».

Просмотров:167 14 сентября 1988 года в Норильск приезжал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, будущий президент СССР. Это был первый визит в Норильск лидера страны. Высокого гостя с супругой встречал только что избранный директор Норильского комбината Анатолий Филатов.Первую остановку на целый час кортеж сделал в Кайеркане, затем - на заводе "ТИСМА". Следующим местом встречи с норильчанами стала площадка перед магазином «Карат». По воспоминаниям очевидцев, там собрались несколько сотен норильчан, желающих пообщаться с первым лицом страны. В универсаме № 3 на Талнахской, 30, Горбачев проверил продуктовый ассортимент, а затем вновь беседовал с людьми во дворе на ул. Талнахской, 68. Также генсек посетил «Надежду», где перед центральным АБК встретился с металлургами.Позднее Горбачев назовет эту поездку «головной болью» и запишет в рабочем дневнике, что в городе, дающем миллиардные прибыли государству, «безобразное положение с коммунальным хозяйством, транспортом».