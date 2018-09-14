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14 сентября 2018, 16:08



Выставка этюдов по результатам пленэра «Норильский альбом: осеннее со-творение» откроется сегодня в выставочном зале Норильской детской художественной школы

Творческую лабораторию проводили мастера пленэра, мэтры своего дела, известные художники Красноярска и Норильска. В их числе член Союза художников России РФ, Международной ассоциации изобразительных искусств "АИАП ЮНЕСКО" Елена Ильянкова, член Союза художников России, член Международной ассоциации изобразительных искусств "АИАП ЮНЕСКО" Юрий Афонов, преподаватель кафедры "Графика" Красноярского государственного института искусств Виктор Рогачев, член правления Красноярской региональной организации ВТОО "Союз художников России" Сергей Форостовский. Опытные мастера провели серию мастер-классов для юных художников, а также для преподавателей Норильской детской художественной школы и художественных отделений школ искусств региона. Сегодня в НДШИ (Норильск, ул. Комсомольская, 52а) посетители выставки смогут увидеть результаты осенних прогулок по городу - этюдные пленэрные работы учащихся и преподавателей, а также приглашенных мастеров. Начало мероприятия в 18.00.

Просмотров:123 Участвовать в пленэре, который проходил с 5 сентября, могли воспитанники и преподаватели Норильской детской художественной школы.Творческую лабораторию проводили мастера пленэра, мэтры своего дела, известные художники Красноярска и Норильска. В их числе член Союза художников России РФ, Международной ассоциации изобразительных искусств "АИАП ЮНЕСКО" Елена Ильянкова, член Союза художников России, член Международной ассоциации изобразительных искусств "АИАП ЮНЕСКО" Юрий Афонов, преподаватель кафедры "Графика" Красноярского государственного института искусств Виктор Рогачев, член правления Красноярской региональной организации ВТОО "Союз художников России" Сергей Форостовский. Опытные мастера провели серию мастер-классов для юных художников, а также для преподавателей Норильской детской художественной школы и художественных отделений школ искусств региона.Сегодня в НДШИ (Норильск, ул. Комсомольская, 52а) посетители выставки смогут увидеть результаты осенних прогулок по городу - этюдные пленэрные работы учащихся и преподавателей, а также приглашенных мастеров. Начало мероприятия в 18.00.