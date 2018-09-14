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Патриарх в Норильске

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
14 сентября 2018, 17:05

Норильск вступил в международную Ассоциацию мэров зимних городов мира. На Конференции организации, после нашей презентации, представители нескольких стран выразили желание сотрудничать с Норильском в различных направлениях


Одно из мероприятий Ассоциации планируется провести в Норильске осенью 2019 года.
Норильск вступил в Ассоциацию мэров зимних городов мира, став самым северным городом этой международной организации, по инициативе Агентства развития Норильска, поддержанной Администрацией города. 13 сентября на Конференции Ассоциации в китайском городе Шэньян состоялась презентация Норильска и было официально объявлено о его вступлении в Ассоциацию мэров зимних городов мира.
Участие норильской делегации в Конференции было организовано Агентством развития Норильска. В состав делегации вошли: Максим Миронов, советник Главы города Норильска, Константин Горбунов, первый заместитель директора АРН, и Алена Смирнова, заместитель директора АРН по направлению "Социокультурные проекты".
В течение двух дней участники Конференции обменивались опытом и лучшими практиками, обсуждали пути решения вопросов, связанных с привлечением инвестиций, развитием экономики, созданием благоприятных условий для местного бизнеса, повышением уровня комфорта и привлекательности зимних городов для жителей, цифровизации городского пространства. Большой блок вопросов был посвящен решению экологических проблем, энергетике и возобновляемым источникам энергии.
По итогам презентации возможностей Норильска для международного сотрудничества участники Конференции высоко оценили перспективы для дальнейшего взаимодействия с городом. Свое желание сотрудничать с Норильском по вопросам дизайнерских решений в Арктике выразил Эско Лотвонен, мэр города Рованиеми (Финляндия), по вопросам улучшения городской среды – Тим Картмелл, вице-мэр Эдмонтона (Канада), по вопросам разработки беспроводных технологий связи в зимних городах – Лара Фриттс, директор департамента экономического развития Солт-Лейк-Сити (США). Интересный опыт проведения социокультурных мероприятий представил Янгн Джунсиоб, мэр города Хвачеон (Южная Корея).
Вступление Норильска в Ассоциацию обеспечит возможность для ознакомления с лучшими практиками зимних городов и развития международных связей с целью решения приоритетных городских задач, а также позволит улучшить инвестиционный климат на территории.

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