Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 сентября 2018, 17:16



Подключиться к электрическим сетям жителям Норильска стало проще. Управление ЖКХ напоминает пользователям энергоресурсов о возможности подать заявку на технологическое присоединение к электросетям через интернет

В обе эти сетевые организации можно обратиться с заявлением лично, а можно через их электронные страницы: oao-ntek.ru и mupkosnorilsk.ru. На сайте соответствующей энергоснабжающей организации нужно зарегистрировать личный кабинет, подать электронную заявку с указанием необходимых мощностей и приложить перечень документов. Ответ поступит в течение трех дней. Кончено, в некоторых районах города, а особенно за его границами, возможности подключения ограничены. Например, в исторической части Норильска, где сети сильно загружены, или за городом, если участок находится более чем в полукилометре от электросетей. Но в каждом конкретном случае специалисты рассмотрят возможности и вынесут рекомендации, что возможно сделать для подключения. При этом специалисты напоминают, что обе организации постоянно ведут работу по выявлению незаконного подключения к сетям. Если такой факт будет выявлен в ходе рейда - не избежать штрафа. Если же потребитель сам решил узаконить незарегистрированное подключение, то с ним на период оформления договора подпишут гарантийные документы и примут заявку к оформлению. Задать свои вопросы специалистам сетевых организаций можно по телефонам: МУП «КОС» - 46-92-23, АО «НТЭК» - 253-600.

Просмотров:103 Сейчас в Норильске две сетевые организации, которые обеспечивают горожанам подключения к энергоресурсам - МУП "Коммунальные объединенные системы" (МУП КОС) и АО "НТЭК". Если предприятие, индивидуальный предприниматель или рядовой гражданин хочет подключить частный гараж, торговый павильон или встроенное помещение к электроэнергии (или же повысить там мощности в связи перепрофилированием), им нужно обращаться в одну из этих организаций. Если речь идет о жилых квартирах, то подача заявлений идет через управляющую компанию. Если нужно подключить выведенное из жилфонда помещение или отдельно стоящее здание - обращаться следует в МУП "КОС". Если же объект находится за границами селитебной зоны, то это прерогатива АО "НТЭК". Так, за последние полгода в АО "НТЭК" норильчане подали 31 заявку, в МУП "КОС" - 167.В обе эти сетевые организации можно обратиться с заявлением лично, а можно через их электронные страницы: oao-ntek.ru и mupkosnorilsk.ru. На сайте соответствующей энергоснабжающей организации нужно зарегистрировать личный кабинет, подать электронную заявку с указанием необходимых мощностей и приложить перечень документов. Ответ поступит в течение трех дней.Кончено, в некоторых районах города, а особенно за его границами, возможности подключения ограничены. Например, в исторической части Норильска, где сети сильно загружены, или за городом, если участок находится более чем в полукилометре от электросетей. Но в каждом конкретном случае специалисты рассмотрят возможности и вынесут рекомендации, что возможно сделать для подключения.При этом специалисты напоминают, что обе организации постоянно ведут работу по выявлению незаконного подключения к сетям. Если такой факт будет выявлен в ходе рейда - не избежать штрафа. Если же потребитель сам решил узаконить незарегистрированное подключение, то с ним на период оформления договора подпишут гарантийные документы и примут заявку к оформлению. Задать свои вопросы специалистам сетевых организаций можно по телефонам: МУП «КОС» - 46-92-23, АО «НТЭК» - 253-600.