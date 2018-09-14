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14 сентября 2018, 17:22



В Норильске отмечается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди социально адаптированных групп населения. 1,3% населения города состоит на учете с этим диагнозом

Всего в Норильске, начиная с 1995 года, когда был обнаружен первый больной, зарегистрировано 5 917 ВИЧ-инфицированных. Из них 158 человек выявлены в этом году. Половым путем в 2018-м заразились 120 человек, наркотическим - 49, вертикальным (то есть передача инфекции от матери ребенку) - 1. Всего же наркотическим путем передачи заразились 3655 норильчан, половым - 2235, вертикальным - 43. При этом детей от ВИЧ-инфицированных матерей родилось за эти годы 968 человек и большинство из них, благодаря раннему выявлению инфекции у матери и ответственному подходу к лечению, этого заболевания не имеют. И вот уже три года норильским медикам в организации работы с ВИЧ-инфицированными помогает Всемирный Фонд помощи в области СПИДа (AHF). Благодаря поддержке фонда, приобретается новое оборудование, открываются дополнительные кабинеты ВИЧ/СПИДа, проводится экспресс-тестирование со сдачей крови из пальца и мгновенным результатом как в кабинетах, так и выездное, оборудована игровая площадка в отделении на Талнахской, 32, и многое другое. И сегодня с норильскими инфекционистами встречались руководитель Европейского бюро фонда помощи в области СПИДа Зоя Шабирова, проживающая в Амстердаме и Норильск посетившая впервые, и руководитель отделения Фонда в России Наталья Миронова. Главная цель встречи: обсудить дальнейшее сотрудничество и наметить конкретные совместные мероприятия. Более подробный материал о распространении ВИЧ-инфекции в Норильске и работе медиков и фонда - в ближайшем выпуске "Заполярной правды".

Просмотров:153 Заведующая диспансерным отделением для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом Ирина Мухратова пояснила, что "в Норильске в настоящее время отмечается распространение ВИЧ-инфекции с вовлечением в эпидемию всех возрастных слоев населения, при этом заметен рост заболеваемости среди лиц старше 30 лет".Всего в Норильске, начиная с 1995 года, когда был обнаружен первый больной, зарегистрировано 5 917 ВИЧ-инфицированных. Из них 158 человек выявлены в этом году. Половым путем в 2018-м заразились 120 человек, наркотическим - 49, вертикальным (то есть передача инфекции от матери ребенку) - 1. Всего же наркотическим путем передачи заразились 3655 норильчан, половым - 2235, вертикальным - 43. При этом детей от ВИЧ-инфицированных матерей родилось за эти годы 968 человек и большинство из них, благодаря раннему выявлению инфекции у матери и ответственному подходу к лечению, этого заболевания не имеют.И вот уже три года норильским медикам в организации работы с ВИЧ-инфицированными помогает Всемирный Фонд помощи в области СПИДа (AHF). Благодаря поддержке фонда, приобретается новое оборудование, открываются дополнительные кабинеты ВИЧ/СПИДа, проводится экспресс-тестирование со сдачей крови из пальца и мгновенным результатом как в кабинетах, так и выездное, оборудована игровая площадка в отделении на Талнахской, 32, и многое другое.И сегодня с норильскими инфекционистами встречались руководитель Европейского бюро фонда помощи в области СПИДа Зоя Шабирова, проживающая в Амстердаме и Норильск посетившая впервые, и руководитель отделения Фонда в России Наталья Миронова. Главная цель встречи: обсудить дальнейшее сотрудничество и наметить конкретные совместные мероприятия.Более подробный материал о распространении ВИЧ-инфекции в Норильске и работе медиков и фонда - в ближайшем выпуске "Заполярной правды".